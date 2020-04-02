Amerika'da corona virüsünden ölen Türk vatandaşı sayısı 5'e yükseldi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Son dakika: 'da corona virüsünden ölen vatandaşı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika: Amerika'da corona virüsünden ölen Türk vatandaşı sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberine göre 'da yaşayan ve salgınından hayatını kaybeden sayısı 5'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde etkisini hızla göstermeye devam ederken Amerika'da Avrupa gibi zor durumda olan ülkelerden biri. Dün akşam yaşanan bir son dakika haberine göre Amerika'da yaşayan 5 vatandaşı yaşamını yitirdi.

ABD'nin (NJ) eyaletinde bir 'ün daha yeni tip (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. New Jersey'in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Covid-19 salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SADECE PATERSON'DA GÖRÜLDÜ

Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Covid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü. H.K. ile Paterson şehrinde corona virüsü (Covid-19) sebebi ile öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5'e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının korona virüsü teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı. Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

  1. 02.04.2020
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