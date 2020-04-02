Son dakika haberine göre Amerika'da yaşayan ve corona virüsü salgınından hayatını kaybeden sayısı 5'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve büyük bir hızla yayılmaya devam eden corona virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde etkisini hızla göstermeye devam ederken Amerika'da Avrupa gibi zor durumda olan ülkelerden biri. Dün akşam yaşanan bir son dakika haberine göre Amerika'da yaşayan 5 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.
ABD'nin New Jersey (NJ) eyaletinde bir Türk'ün daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. New Jersey'in Paterson şehrinde oturan Türk asıllı 85 yaşındaki H.K'nin, Covid-19 salgını nedeni ile tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtildi. Paterson şehrindeki Saint Joseph Hastanesinde bir süredir yoğun bakımda tutulan H.K.'nin salı günü yaşamını yitirdiği kaydedildi.
SADECE PATERSON'DA GÖRÜLDÜ
Karaçay Türk toplumunun bir üyesi olduğu ifade edilen H.K.'nın vefat haberi akrabaları tarafından sosyal medyada paylaşılırken, New Jersey eyaletinde Covid-19 kaynaklı Türk toplumu kayıplarının şimdiye kadar sadece Paterson'da görüldü. H.K. ile Paterson şehrinde corona virüsü (Covid-19) sebebi ile öldüğü belirlenen Türklerin sayısı 5'e yükseldi. Şehirde bulunan hastanelerde halen bazı Türk vatandaşlarının korona virüsü teşhisi ile tedavisinin devam ettiği açıklandı. Son vefat haberi ile birlikte ABD genelinde Türk toplumu üyelerinden corona virüsü (Covid-19) nedeniyle vefat eden sayısı 6'ya yükselmiş oldu.
- 02.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Amerika'da corona virüsünden ölen Türk vatandaşı sayısı 5'e yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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