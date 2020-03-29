Otomatik değişen saatler kafa karıştırdı! Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı?

Teknolojik aletler saatleri kendi kendine ileriye aldı. Durum böyle olunca “saat kaç?” sorusu sorulmaya ve araştırılmaya başlandı. Türkiye'de 2016 yılından itibaren sabit saat sistemi kullanılıyor. GMT yani sabit saat sistemine geçildiğinden beri bu kafa karışıklıkları oluyor. Peki, Türkiye’de saat kaç? Saatler ileri alındı mı? Detaylar haberimizde
Dünya'da birçok ülke yaz saati uygulamasına geçince bazı cep telefonları veya bilgisayarlar saatleri 1 saat ileri aldı. Durum böyle olunca saat kaç sorusu sorulmaya başlandı. Türkiye, 2016 yılından beri sabit saat uygulamasında yer alıyor. Bazı teknolojik aletler otomatik olarak saatleri 1 saat ileri alınca kafa karışıklığına sebep oldu.
TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINMIYOR
Elektronik aletler yılın belli günlerinde saatleri otomatik olarak ileri veya geri alabilmektedir. Bu durum birçok kişi için problem yaratabilir veya kafa karışıklığı yaratabilir. Türkiye'de saatler ileri veya geri alınmamaktadır. 2016 yılında sabit saat sistemine geçilmiştir.
SAAT KAÇ?
Kafa karışıklığı yaşayan kişiler doğru saati öğrenmek için TRT resmi internet sitesini veya manuel saatlerinizi (kol saati, duvar saati vb.) kontrol edebilir.
TÜRKİYE HANGİ SAAT DİLİMİNDE?
2016 yılının Eylül ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla saatlerin 1 saat geri alınmasına son verildi. Yaz saati kalıcı hale getirildi. 1973'ten bu yana her yıl yapılan saat değiştirme işlemi artık yapılmıyor. Türkiye artık zamanı GMT+3 diliminde sabitlemiş oldu. Bu, Türkiye'nin Ortadoğu ve bazı Afrika ülkeleriyle saat farkının kalkması, Avrupa ülkeleriyle saat farkının 1 saatten 2 saate çıktı. Türkiye gibi GMT +3'ü sabit zaman dilimi olarak kullanan diğer ülkeler, Irak, Etiyopya, Tanzanya, Madagaskar, Kuveyt, Batı Rusya, Yemen, Somali, Sudan, Cibuti, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan, Kenya, Uganda ve Katar.
- 29.03.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Otomatik değişen saatler kafa karıştırdı! Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri mi alındı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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