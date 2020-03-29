Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS hakkında açıklama yaptı! LGS 2020 ertelenecek mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne?
Corona virüsü pandemisi nedeniyle birçok organizasyon ve sınav ertelendi. Eğitime 30 Nisan’a kadar ara verildi. YKS sınavının ertelenmesi gözlerin LGS sınavına çevirdi. MEB’den konu hakkında açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin merak ettiği konular hakkında açıklama yaptı. Ziya Selçuk yaptığı açıklamada sınavın zamanında yapılacağını duyurdu. Peki, Peki, 2020 LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile öğrencileri aydınlattı. YKS'nin ertelenmesinin ardından LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte detaylar…
LGS ERTELENDİ Mİ?
LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey." İfadelerini kullandı.
2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan sonra LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, Liselere giriş sınavı LGS, 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.
LGS SADECE İLK DÖNEM DERSLERİNİ KAPSAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklayla öğrencilerin sadece ilk dönem konularından sorumlu olacağını duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, "LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl LGS'ye 500 bin dolayında öğrenci daha sınava girecek. Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9'uncu sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. 'Bizim şansımız azaldı' diye düşünmesinler. Hayır azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. 8. ve 12. sınıfta olan öğrencilerin hep bizden istediği bir şey vardı; ikinci dönem okulu tatil edin, biz evde çalışalım diye. Buyrun size öyle bir dönem. Bir taraftan da avantajlı bir durum." İfadelerini kullandı.
LGS MÜFREDATI NE OLACAK?
LGS sınavının sadece ilk dönemden oluşacağı duyurulduktan sonra merak edilen bir diğer konu da 8. Sınıf öğrencilerinin müfredatı oldu.
8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI
Fiilimsiler
Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)
Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)
Deneyimler ve Atasözleri
Cümlenin Öğeleri
Söz Sanatları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)
Metin Türleri
Cümle Türleri
8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Kareköklü İfadeler
Veri Analizi
Basit Olayların Olma Olasılığı
Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI
Mevsimler ve İklim
DNA ve Genetik Kod
Basınç
Madde ve Endüstri
8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI
Friendship
Teen Life
In the Kitchen
On The Phone
The Internet
8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
Kader ve Kaza İnancı
İnsanın İradesi ve Kader
Kaderle İlgili Kavramlar
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Zekât ve Sadaka İbadeti
Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
Din, Birey ve Toplum
Dinin Temel Gayesi
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 15:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS hakkında açıklama yaptı! LGS 2020 ertelenecek mi? LGS 8. sınıf müfredatı ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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