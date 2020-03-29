Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklama ile öğrencileri aydınlattı. YKS'nin ertelenmesinin ardından LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. İşte detaylar…

LGS ERTELENDİ Mİ?

LGS'nin ertelenip ertelenmeyeceği hakkında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS zamanında yapılacak, ertelenme söz konusu değil. Hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı nasıl olacak bunları da paylaşacağız. Benim ailelere söyleyeceğim şey şu, hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler. Bir öğrencinin dıştan değil de içten motivasyonu önemli, bunu yapabilmek için de çocuğun dengeli bir hayata ihtiyacı var. Bu iş sadece zihinsel bir şey değil, aynı zamanda hareketsel bir şey." İfadelerini kullandı.

2020 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadan sonra LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, Liselere giriş sınavı LGS, 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceğine dair açıklama yapıldı, yeni tarih açıklandığı takdirde haberimizde olacak.

LGS SADECE İLK DÖNEM DERSLERİNİ KAPSAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklayla öğrencilerin sadece ilk dönem konularından sorumlu olacağını duyurdu. Bakan Ziya Selçuk, "LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl LGS'ye 500 bin dolayında öğrenci daha sınava girecek. Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9'uncu sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. 'Bizim şansımız azaldı' diye düşünmesinler. Hayır azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. 8. ve 12. sınıfta olan öğrencilerin hep bizden istediği bir şey vardı; ikinci dönem okulu tatil edin, biz evde çalışalım diye. Buyrun size öyle bir dönem. Bir taraftan da avantajlı bir durum." İfadelerini kullandı.

LGS MÜFREDATI NE OLACAK?

LGS sınavının sadece ilk dönemden oluşacağı duyurulduktan sonra merak edilen bir diğer konu da 8. Sınıf öğrencilerinin müfredatı oldu.

8. SINIF 1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)

Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)

Deneyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)

Metin Türleri

Cümle Türleri

8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

8. SINIF 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI

Mevsimler ve İklim

DNA ve Genetik Kod

Basınç

Madde ve Endüstri

8. SINIF 1. DÖNEM İNKILAP TARİHİ KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm

8. SINIF 1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

Friendship

Teen Life

In the Kitchen

On The Phone

The Internet

8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi