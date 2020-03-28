Son dakika: THY ve YHT’den sefer iptal duyurusu! Sadece İstanbul ve Ankara’dan... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Haberler Son dakika: THY ve YHT’den sefer iptal duyurusu! Sadece İstanbul ve Ankara’dan...

Son dakika: ve ’den sefer iptal duyurusu! Sadece ve ’dan...

Son dakika: THY ve YHT’den sefer iptal duyurusu! Sadece İstanbul ve Ankara’dan...

Dün akşam Başkan , seyahatlerin valilik iznine bağlanacağını açıkladı. Ardından kısıtlamanın kapsamı merak konusu oldu. Açıklamanın ardından seyahat firmalarından açıklamalar geldi. Peki uçak ve tren seferleri iptal oldu mu? ve seferleri devam edecek mi? Detaylar haberimizde…

Corona virüsü salgınına önlemler kapsamında dün akşam açıklama yapan Başkan , yaptığı basın toplantısında şehir dışı seyahatlerinin kısıtlanacağını duyurdu. Açıklamanın ardından firmalardan açıklamalar geldi.

THY UÇUŞLARI YAPILACAK MI? THY UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLACAK?

Corona virüsü önlemleri kapsamında gelen şehir dışı seyahat kısıtı açıklamasının ardından , bugün 23:59'dan itibaren iç hatlarda sadece ve 'dan bazı büyük şehirlere uçacak. Vatandaşlar uçuş iznini 17:00'den itibaren valiliklerden alabilecek.

YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU? İSTANBUL-ANKARA HIZLI TREN SEFERLERİ OLACAK MI?

Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında (), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

MARMARAY SEFERLERİ YAPILACAK

İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."

  1. 28.03.2020
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