Market ve pazar yerleri ile ilgili yeni karar! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
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Market ve pazar yerleri ile ilgili yeni karar! Ali Yerlikaya açıkladı

Market ve pazar yerleri ile ilgili yeni karar! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeyi etkisi altına alan ve 'de de 7 bini aşkın vakayı bulan corona virüsü ile ilgili yeni kararlar alınıyor. Ali Yerlikaya market ve pazar yerleri ile ilgili yeni kararı açıkladı. Peki market ve pazar yerlerine girişler yasaklandı mı? İşte yanıtı...

Ali Yerlikaya, taksi ve tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."

ÇOCUKLAR MARKET VE PAZAR YERLERİNE ALINMAYACAK

, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.


  1. 28.03.2020
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