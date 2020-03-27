Üniversitelerde tatil ne zaman bitiyor? Üniversite tatili uzatıldı mı? YÖK başkanı Yekta Sertaç açıkladı!
Corona virüsü salgını pandemisine önlem olarak üniversitelerde hafta eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Üniversiteli öğrencilerin merak ettiği ve Google’da aradığı sorular arasında “Eğitimin tekrar ne zaman, nasıl başlayacağı ve üniversitelerde tatil ne zaman?” soruları yer alıyor. YÖK’ten konuyla ilgili açıklama geldi. Detaylar haberimizde…
Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerde ortak bir toplantı gerçekleştirdi. ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Üniversiteler için verilecek karar merak ediliyordu. YÖK başkanı Yekta Sertaç, bahar döneminde derslerin online olarak devam edeceğini açıkladı.
ÜNİVERSİTELERDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Corona virüsü pandemisi sebebiyle ara verilen Üniversite eğitimine ara verildi. Üniversitelerde derslerin akıbeti hakkında yapılan açıklama şu şekilde, "Bize düşen bilimsel süreçlerin en az hasarla bu badireyi atlatmasına çalışmaktır, bu süreç sonlandığında en büyük görev yine bilime ve akademiye düşecek. Türk Yükseköğretimi büyük bir tecrübeye sahip, bugün YÖK Genel Kurulumuzda, bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim ve açık öğretim ile sürdürmeye karar verdik. Bahar döneminde yüz yüze eğitim olmayacak." İfadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTELERDE ONLİNE DERSLER NEREDEN YAYINLANACAK?
YÖK Başkanı Yekta Sertaç'ın bahar döneminde derslerin uzaktan eğitim ile sağlanacağını açıklaması üzerine her üniversite kendi online platformundan ders aktarımını sağlayacak.
ÜNİVERSİTELERDE TATİL NE ZAMAN?
Üniversitelerde dersler online olarak okulların dijital sistemlerinden devam edecek. Okulların açıkladığı akademik takvime göre öğrenciler tatil zamanını öğrenecek.
- 27.03.2020
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