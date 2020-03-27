İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü?
İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan bir video paylaşarak kötü haberi veren Johnson, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kimdir? Türk mü? detaylar haberimizde…
İngiltere'de büyük bir şok yaşanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da da pozitif çıktı. Boris Johnson kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
BORIS JOHNSON KİMDİR?
Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson'dır. Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta dünyaya gelmiştir. Eton Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın gazetecilik kariyeri 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etmiştir. İki gazete de muhafazakar eğilimlidir. Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olmuştur. Boris Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.
BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?
Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nda son Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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