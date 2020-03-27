İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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İngiltere Başbakanı corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü?

İngiltere Başbakanı corona virüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medyadan bir video paylaşarak kötü haberi veren Johnson, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kimdir? Türk mü? detaylar haberimizde…

İngiltere'de büyük bir şok yaşanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını İngiltere Başbakanı 'da da pozitif çıktı. Boris Johnson kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.


BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson'dır. Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta dünyaya gelmiştir. Eton Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın gazetecilik kariyeri 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etmiştir. İki gazete de muhafazakar eğilimlidir. Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olmuştur. Boris Johnson, 2016'daki referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nda son Dahiliye Nazırı olan 'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.

  1. 27.03.2020
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