İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüse yakalandı! Boris Johnson kimdir? Boris Johnson Türk mü?

İngiltere'de büyük bir şok yaşanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'da da pozitif çıktı. Boris Johnson kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.





BORIS JOHNSON KİMDİR?

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson'dır. Boris Johnson, 19 Haziran 1964'te New York'ta dünyaya gelmiştir. Eton Koleji'nden mezun olmuştur. Ardından Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. Boris Johnson'ın gazetecilik kariyeri 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlamıştır. Gazetecilik kariyeri daha sonra Daily Telegraph'ta devam etmiştir. İki gazete de muhafazakar eğilimlidir. Boris Johnson'ın siyasi kariyeri ise 2001 yılında milletvekili seçilmesiyle başlamıştır. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olmuştur. Boris Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin AB'den ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nda son Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.