Başkan Erdoğan corona virüsü tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyada hayatı alt üst eden ve Türkiye'de de can kayıplarına neden olan yeni tip corona virüsü (COVID-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler hakkında basın toplantısı düzenledi.



Başkan Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Karşımızdaki tehdit çok ciddi. Paniğe asla kapılmayacağız. Bu tehdide karşı sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, vatandaşlarımız da kendi bireysel tedbirlerini alacak."



"Stokçular ve karaborsa yapanlara aldanmayın. Bu ürünleri hızla tedarik etmemizi sağlayan sanayicilere teşekkür ediyorum. Dünyanın nüfusa göre en çok yoğun bakım yatağı olan ülkesiyiz."



"100 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye 1.000 TL nakit desteği veriyoruz. Kimsenin aç, açıkta kalmasına izin vermeyiz."

"Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip ülkesiyiz, solunum cihazı üretimi konusunda hızlı mesafe kat ediyoruz. Tam bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor."

"Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi görüyoruz. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır. "



"Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz."



İşte Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla alınan yeni tedbirlerin listesi:



- Şehirler arası seyahatlar, valilik iznine bağlanmıştır.

- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

- Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi hiçbir şekilde toplu olarak bulunulamayacaktır.

- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

- Bu tedbirler 30 büyük şehrimizin tamamında titizlikle uygulanmasına karar verilmiştir.

- Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.