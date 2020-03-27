12. sınıf müfredatı belli oldu! YKS 2020'de 12. sınıfların müfredatı ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Corona virüsü sebebiyle birçok organizasyon ertelendi. Birçok organizasyon gibi üniversiteye giriş sınavı olan YKS'de ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 12. sınıf öğrencilerinin YKS sınavında hangi konulardan mesul olduğunu açıkladı. Peki, YKS'de 12. sınıf müfredatı ne olacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan hemen sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından okulların 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Ayrıca YKS sınavının tarihi de ertelendi. Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte 12. sınıf öğrencilerinin YKS sınavında sorumlu olacağı müfredat açıklandı.
12. SINIFLARIN MÜFREDATI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla öğrencilere müfredatı açıkladı. Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." denildi.
YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.
AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Alan Yetenek Testi (AYT), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.
YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.
- 27.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
12. sınıf müfredatı belli oldu! YKS 2020'de 12. sınıfların müfredatı ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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