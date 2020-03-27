12. sınıf müfredatı belli oldu! YKS 2020'de 12. sınıfların müfredatı ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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12. sınıf müfredatı belli oldu! 2020'de 12. sınıfların müfredatı ne olacak? açıkladı

12. sınıf müfredatı belli oldu! YKS 2020'de 12. sınıfların müfredatı ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Corona virüsü sebebiyle birçok organizasyon ertelendi. Birçok organizasyon gibi üniversiteye giriş sınavı olan 'de ertelendi. yaptığı açıklamada 12. sınıf öğrencilerinin YKS sınavında hangi konulardan mesul olduğunu açıkladı. Peki, YKS'de 12. sınıf müfredatı ne olacak? YKS sınavı ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan hemen sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. , Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından okulların 30 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı. Ayrıca sınavının tarihi de ertelendi. Bugün yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte 12. sınıf öğrencilerinin YKS sınavında sorumlu olacağı müfredat açıklandı.

12. SINIFLARIN MÜFREDATI AÇIKLANDI


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla öğrencilere müfredatı açıkladı. Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamada, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. ve Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar." denildi.

YKS VE TYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yetenek Testi TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin ilk aşaması ve 4 yıllık lisans bölümü yani üniversite tercihi (2 yıllık ön lisans bölümleri de dahil) yapılabilmesi için girilmesi zorunlu bir sınavdır. YÖK Başkanı yaptığı açıklamada göre YKS'nin ilk aşaması olan TYT 25 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

AYT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Alan Yetenek Testi (), YKS'yi oluşturan 3 testten biridir. 4 yıllık lisans bölümü tercih etmek isteyenler için girilmesi zorunlu olan bir sınavdır. AYT 2020 tarihi ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre AYT 26 Temmuz'da yapılacak.

YDT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Testi (YDT) sınav tarihi, ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Buna göre YDT, 26 Temmuz günü AYT sınavından sonra yapılacak.

  1. 27.03.2020
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