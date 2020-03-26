Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi oldu? Özel hastaneler Pandemi hastanesi mi?

Corona virüsü pandemi Türkiye'de de görüldü. Vefat ve vaka olayları her gün artıyor. Sağlık Bakanlığı, halkı gönüllü karantinaya davet etti. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

PANDEMİ HASTANESİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri, "pandemi hastaneleri" olarak tanımladı.

PANDEMİ HASTANELERİNİN ŞARTLARI NEDİR?

Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların corona virüsü (Covid-19) tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılmasının zorunlu olacağı bildirildi. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler "pandemi hastanesi" olarak kabul edilecek. Pandemi süresince enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanabilecek. Pandemi hastanesi, corona virüsü tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavi sürecinin yapıldığı hastaneler olarak tanımlanacak.

HANGİ HASTANELER PANDEMİ HASTANESİ OLDU?

Sağlık Bakanlığı hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur. Hastanenin bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunması gerekmektedir.