Son Dakika! Fahrettin Koca’dan 32 bin sağlık personel alınacağı müjdesi geldi - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Haberler Son dakika! 32 bin sağlık personel alınacağı müjdesi geldi

Son Dakika! ’dan 32 bin sağlık personel alınacağı müjdesi geldi

Son Dakika! Fahrettin Koca’dan 32 bin sağlık personel alınacağı müjdesi geldi

Corona virüsü salgını devam ederken Sağlık Bakanı Dr. , yaptığı yazılı açıklamada 32 bin personel alımı hakkında bilgilendirmede bulundu. Peki, hangi birimlere personel alımı yapılacak?

Corona virüsü pandemisi devam ederken, 32 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Dr. , yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sağlık ordusunun güçlendirildiğini belirtti.

HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALINACAK?

Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde edilmek üzere, puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli alınacağını ifade eden Koca, "11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz." bilgisini verdi.

Koca, tercih kılavuzunun, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini, 26 Mart-1 Nisan 2020 arasında yapabileceğini bildirdi.

Duyurular için Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinin takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak, diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacaktır. Başvurular, 26 Mart-30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." denildi.

  1. 25.03.2020
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