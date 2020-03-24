Sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz mi?
Corona virüsü ile mücadelede yoğun bir mesai harcayan sağlık personeline büyük müjde. Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bag?lı kurulus?larınca yu?ru?tu?len toplu tas?ıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamu ait sosyal tesislerden ücretsiz yararlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi s?artıyla belediyeler ve bag?lı kurulus?ları ile bunların kurdukları birlik, mu?essese, is?letme ve s?irketlerce yu?ru?tu?len toplu tas?ıma hizmetlerinden, Bas?kentray, Marmaray ve I?zban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak.
Ayrıca, sağlık personeli kamuya ait sosyal tesislerden de aynı tarihe kadar ücretsiz yararlanabilecek.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR EK ÖDEME YAPILACAK?
Corona virüsü salgını nedeniyle büyük özveriyle çalışan sağlık personelinin tamamına tavandan ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlara ek ödeme için müjdeyi vermişti. Sağlık çalışanları ise tavandan ödenecek olan ek ödemenin ne olacağını merak ediyordu.
Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme tutarları belli oldu.
(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)
Doktor (1/4) 6 bin lira
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira
Ön lisans 1260 lira
Lise (2/3) 505 lira
EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
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