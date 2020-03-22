Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm dünyaya yayılan ve yayılmaya devam eden koronavirüs salgını ülkemizde henüz görülmeden önlemler alınmıştı. Ülkemizde vakalar görüldükten hemen sonra işçi ve iş vereni korumak için kısa çalışma ödeneği paketi duyuruldu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel krizler veya zorlayıcı sebepler ile iş yerlerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azalması veya süreklilik koşulu aranmadan iş yeri faaliyetlerinin tamamen veya kısmen dört hafta durması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması, İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek" diye konuştu. Kısa çalışma ödeneği sorgulaması ve başvurusu İşkur üzerinden yapılacak.