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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Şampiyonluk kutlarken şampiyon oldular!

Şampiyonluk kutlarken şampiyon oldular!

'nda şampiyonluk sevinci yaşayan 'da taraftarlar şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Rio sokaklarında yüzbinlerce kişiyle şampiyonluk kutlayan Flamengo, kutlamalar sırasında Palmeiras'ın Gremio'ya 2-1 yenilmesiyle birlikte ligde de şampiyonluğu garantilemiş oldu. Böylelikle taraftarlar şampiyonluk kutlarken çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kadrosunda daha önce yolu 'den geçmiş ve Luiz Rhodolfo'yu bulunduran, ayrıca , , Gabigol ve Rafinha gibi dünya yıldızları olan ; ligde 11 yıl sonra şampiyon olurken 'nı da 38 yıl sonra müzesine götürdü.

  1. 25.11.2019
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