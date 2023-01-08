Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlıyor.
Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlıyor.
Ligde lider konumundaki Galatasaray, ezeli rakibiyle 1 puanlık farkı açma peşinde.
Fenerbahçe ise Galatasaray'ı sahasında devirip liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
Zorlu mücadele için Turk futbol severler nefeslerini tuttu ancak taraftarların yanı sıra Avrupa ekiplerinden scout'ların da gözü bu zorlu maçta olacak.
İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan dev kulüplerin temsilcileri de mücadelede transfer listelerindeki isimleri izlemek için hazır bulunuyor.
İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Avrupa ekiplerinin mercek altına alacağı 10 yıldız isim...
Sacha Boey
Liverpool, Crystal Palace
Atilla Szalai
West Ham United, Leicester City
Milot Rashica
Werder Bremen
Miguel Crespo
Atletico Madrid, Sevilla, Napoli
Osayi Samuel
Napoli
Kerem Aktürkoğlu
Atletico Madrid, Napoli
Lucas Torreira
Atletico Madrid, Arsenal, Fiorentina