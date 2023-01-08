Haberler Advertorial Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Futbolseverler nefeslerini tuttu, mücadelenin sonucunu dört gözle bekliyor. Ancak sadece Türk taraftarların değil, Avrupa ekiplerinin gözü de bu dev derbide olacak. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçında Avrupa ekiplerinden scout'ların izleyeceği 10 futbolcu...

Advertorial Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 19:00
Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Zorlu mücadele için Turk futbol severler nefeslerini tuttu ancak taraftarların yanı sıra Avrupa ekiplerinden scout'ların da gözü bu zorlu maçta olacak.

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'dan dev kulüplerin temsilcileri de mücadelede transfer listelerindeki isimleri izlemek için hazır bulunuyor.

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Avrupa ekiplerinin mercek altına alacağı 10 yıldız isim...

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Sacha Boey
Liverpool, Crystal Palace

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Atilla Szalai
West Ham United, Leicester City

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Milot Rashica
Werder Bremen

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Miguel Crespo
Atletico Madrid, Sevilla, Napoli

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Osayi Samuel
Napoli

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Kerem Aktürkoğlu
Atletico Madrid, Napoli

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Altay Bayındır
Lille, Ajax

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Victor Nelsson
Sevilla

Derbide Avrupa ekiplerinin gözü bu 10 isimde olacak!

Ferdi Kadıoğlu
Napoli

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sinpaş Konut
Oneycenter Kış Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
MSB ve Jandarma bünyesine 5 bin kadın ve erkek personel alımı!
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, kararları belli oldu mu?
Hac kura sorgulama ekranı Diyanet 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi Göztepe'nin Antalya kampı sona erdi 18:43
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi 18:39
Buruk'tan derbi öncesi Icardi ve Gomis yorumu! Buruk'tan derbi öncesi Icardi ve Gomis yorumu! 18:29
Luan Peres: Mutlu olacağız! Luan Peres: Mutlu olacağız! 18:16
Jorge Jesus: Dengeli bir maç olacak! Jorge Jesus: Dengeli bir maç olacak! 18:03
Ümraniyespor Giresun'da kazandı! Ümraniyespor Giresun'da kazandı! 18:00
Daha Eski
Ankaragücü nefes aldı! Ankaragücü nefes aldı! 17:59
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 17:37
Sevilla'nın Crespo ısrarı sürüyor! Son teklif... Sevilla'nın Crespo ısrarı sürüyor! Son teklif... 17:36
Galatasaray’ın yıldızlarından Florya’da derbi zirvesi! Galatasaray’ın yıldızlarından Florya’da derbi zirvesi! 17:15
Wanda Nara'dan olay Icardi itirafı! Wanda Nara'dan olay Icardi itirafı! 17:12
Ronaldo para saçtı! 17 odayı tuttu ve... Ronaldo para saçtı! 17 odayı tuttu ve... 17:00