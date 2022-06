Babalar Günü Hediyeniz idefix’ten!

Takvim yaprakları haziran ayını gösterdiğinde tüm dünyayı her yıl büyük bir sevgi ve coşkuyla kutlanan "Babalar Günü ne zamandı?" heyecanı sarıyor. Gözlerinizi açtığınız ilk andan itibaren başınızı ölene kadar omzuna yaslama hakkına eriştiğiniz o yufka yürekli koca çınarları onurlandıran Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran'da kutlanıyor. Tarih yaklaşmaya başladıkça arkalarında dağ gibi duran babalarına en güzel hediyeyi vermek isteyen çocukların içini de tatlı bir telaş kaplıyor.

Özellikle yoğun tempolu bir işiniz varsa tek tek mağaza dolaşmak hediye seçimi aşamasında pek de mümkün olmuyor. Neyse ki Türkiye'nin en güvenilir alışveriş platformu idefix.com, binlerce ürünü tek tıkla parmaklarınızın ucuna kadar getiriyor! Üstelik idefix'ten 1-15 Haziran tarihleri arasında yapacağınız her 500 TL ve üzeri alışverişte bir sonraki 500 TL ve üzeri harcamalarınızda kullanabileceğiniz 100 TL değerindeki hediye çekine sahip olabilir, çekinizi 30 Haziran'a kadar dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Cep telefonlarından tabletlere, akıllı saatlerden notebook'lara, tıraş makinelerinden plak & pikaplara ve daha binlerce ürüne tek tıkla ulaşabilmek için idefix.com'u ziyaret edebilirsiniz.



BABANIZ GİBİ AKILLI VE GÜÇLÜ TEKNOLOJİLER

Teknoloji seven babalara yakışacak birbirinden şık ve fonksiyonel Samsung Galaxy tabletler ile babanız, üstün teknoloji ses ve görüntünün keyfini çıkarabilir.



Canlı görüntüler sunan ekranı ile babanız ayrıntıları ve yazıları daha net görebilecek, el yazısını metne dönüştürme özelliği ile kolaylıkla not tutabilecek.



Babanız ya da eşiniz daha kapsamlı özellikleri bulunan bir cep telefonu almak istiyor fakat model konusunda kararsız kalıyorsa idefix'ten seçeceğiniz en iyi Babalar Günü hediyelerinden biri de OPPO A16 Cep Telefonu olabilir. Model, gelişmiş kamera özellikleri sayesinde daha kaliteli fotoğraflar çekmeye imkân tanımasının yanı sıra "Yapay Zekâ Güzelleştirme" fonksiyonu da sunuyor. Ayrıca 32 GB modelde süper güç tasarruf modu ve hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu sayede babanız veya eşiniz telefonunun şarjı bitmeden cihazı uzun süre kullanabilir.

KİTAP KURDU BABALAR İÇİN E-KİTAP OKUMA CİHAZLARI

Kişisel gelişim, tarih, roman ya da bilim... Hangi türde olursa olsun, babanız kitaplarından vazgeçemiyorsa ya da kütüphanesini her an elinin altında bulundurmak istiyorsa ona Kobo Clara E-Kitap Okuma Cihazı'nı armağan edebilirsiniz. Babanızın dilediği her yerde istediği kitabı okumasına olanak tanıyacak e-kitap okuyucu, ışık düzeyini ortama göre ayarlıyor ve bu sayede göz yormuyor. Üstelik tek şarjla haftalar boyunca kullanılabiliyor.

32 GB'lık kapasitesiyle yaklaşık 24.000 e-kitaba yer açabilen cihaz, babanızın sanal kütüphanesini dilediğince geniş tutmasına olanak tanıyor. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ekranıyla kitap okumayı daha konforlu ve eğlenceli kılıyor. Babanızın daha önce okuyup beğendiği kitaplara benzer öneriler sunarak seveceği eserleri keşfetmesini kolaylaştırıyor.

MÜZİĞE TUTKUN BABALARA ÖZEL HEDİYELER

Dünyanın değişmez kurallarından biri müziğin ruhun temel gıdası olması.. Babanız veya eşiniz müzik dinlemeye bayılıyorsa önceliğinizi, onları kaliteli müziğin tınısına eriştirecek retro tarzlı Lenco Classic Phono Ahşap Pikap'a verebilir; onlara ritim ve melodi beraberliğinin sonsuz uyumunu hediye edebilirsiniz.

Müzikten anlayan kişiler için özel olarak tasarlanan ürün, çantası kapalıyken bile plak çalınıp dinlenmesine imkân tanıyor ve bu çok fonksiyonlu özelliği sayesinde pek çok kişiye hitap ediyor. Üstelik iki adet hoparlörü bulunan pikap, çantası sayesinde kolayca taşınabiliyor. Bu sayede babanız bir davete katılırken ya da doğada vakit geçirirken pikabı rahatlıkla yanında götürebilir ve sevdiklerine plak dinletirken de daima sizi hatırlayabilir.

Ayrıca eşiniz baba olacağı günü sabırsızlıkla bekliyorsa pikap, sadece onun için değil; dünyaya gözlerini açmak üzere olan bebeğiniz için de alabileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri. Eşinizle seçeceğiniz plakları bebeğinize dinleterek onun yanında olduğunuzu hissettirebilir ve onu daima çok seveceğinizi gösterebilirsiniz.



BAKIMLI BABALARA UZUN ÖMÜRLÜ SEÇENEKLER

Babalar Günü için hediye seçenekleriyle bütçe dostu alternatifler sunan idefix'ten babanıza, Braun 7 Serisi Tıraş Makinesi'ni alarak onun berbere gitmeden ev konforunda sinekkaydı tıraş keyfi yaşamasını sağlayabilirsiniz. Ergonomik sapı sayesinde babanız cihazı kolayca tutabilir ve böylece zahmetsiz tıraşın keyfini doyasıya çıkarabilir. Üstelik cihaz tam doldurulduğunda 3 haftaya kadar kullanılabilir. Üstelik 5 dakikalık hızlı şarj özelliği sayesinde tek seferde tıraş olma avantajı sunar.

15 Haziran'a kadar idefix.com'dan vereceğiniz babalar günü hediye siparişlerinizin 100 TL hediye çeki kazandırdığını tekrar hatırlatalım.

Babalar gününüz kutlu olsun!