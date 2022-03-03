Ünlü influencer’lar Binomo Forest Cup’ta binlerce fidan için 140 basket attı

Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip 10 ünlü influencer, dünyanın sürdürülebilir geleceği için düzenlenen basketbol atkinliğinde kıyasıya mücadele etti. Mücadelenin tek kazananı OGEM-VAK oldu.

Online ticaret platformu Binomo, ünlü influencer'larla dayanışma içine girerek düzenlediği Binomo Forest Cup etkinlğinde sürdürülebilir çevre odağında eğlenceyi sporla buluşturdu. Beyoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi ünlü influencerlar, potada dünyanın sürdürülebilirliği için kıyasıya mücadele etti. Atılan her bir basket için 10 olmak üzere toplam bin 400 fidanın Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK) bağışlandığı karşılaşma 64-64 eşitlikle sona erdi. Maç sonucunun 64-64 olduğu karşılaşmada 16 sayı ile Cihan Albayrak en çok sayıyı üretti. Her iki takımın oyuncularının takipçileri de seyirci koltuğunda yer alarak influencer'ları destekledi.

Sürdürülebilir çevre odağında eğlenceyi sporla buluşturdu

Birikimlerini korumak isteyenlerle kurdukları çözüm ortaklığının, düzenledikleri etkinliklerin çıkış noktasını oluşturduğunu belirten Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, etkinliğe ilişkin şu bilgileri verdi: "Beyoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiğimiz Binomo Forest Cup etkinliğinde, sürdürülebilir çevre odağında eğlenceyi sporla buluşturduk. Michele Cedolin, Cihan Albayrak, Ecenaz Üçer gibi ünlü influencer'ları potada yarıştırırken doğayı da destekledik. Takım oyuncularının attığı her basket ormana dönüştü. Atılan her bir basket için 10 olmak üzere, toplam bin 400 fidanı OGEM-VAK'a bağışladık. Tasarruf sahiplerinin ek gelir arayışlarına cevap veren bir platform olarak doğanın ihtiyacı olan sürdürülebilirliğe yönelik attığımız bu adımla sosyal sorumluluk kavramını dünyanın geleceği açısından ele alıyoruz."

Ünlü influencerlarla örnek dayanışma

Ünlü influencer'larla oluşturdukları örnek dayanışmayla sosyal sorumluluk projelerine eğlence ve sürdürülebilirlik kavramlarının iç içe geçtiği yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını söyleyen Anne Kmel, "Etkinliğimize katılan isimler doğaya karşı duyarlı yönleriyle bizi bu hedefe daha da yakınlaştırdı. Birlikte doğanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmanın olağanüstü mutluluğu içerisindeyiz.133 ülkede her gelir düzeyinden milyonlarca tasarruf sahibinin ek gelir arayışları için yol haritası sunan Binomo Ailesi olarak, bu etkinlikte de yüzümüzü dünyanın geleceğine çevirdik. Bu tür etkinliklerin puzzle'ın parçaları olarak dünyamızın aydınlık geleceğini oluşturacağına inanıyoruz" diye ifade etti.

"Dünyanın sürdürülebilir geleceği için bir araya geldik"

Mücadelenin kazananı Sarı Takım'ın kaptanı Özgül Coşar, "Binomo Forest Cup etkinliğinde, dünyanın sürdürülebilir geleceği için bir araya geldik. Atılan her basketin fidana dönüştüğünden hareket ederek Siyah Takım ile nefes kesen bir mücadele içine girdik. Rakibimizi yenmenin ötesinde onların da çok sayıda basket atması için çabaladık. Bu organizasyonu düzenleyen Binomo'ya, tüm influencer arkadaşlarımıza ve bizi mücadelemizde yalnız bırakmayan takipçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Maçın kazananı doğa ve ormanlarımız"

Siyah Takım'ın kaptanı Ecenaz Üçer ise duygularını şöyle ifade etti: "Rakibimiz Sarı Takım ile birlikte hem çok eğlendiğimiz hem de doğaya katkı sağladığımız bir etkinlikte rol almanın mutluluğu içerisindeyiz. Mücadelenin kazananı Sarı Takım gibi görünse de asıl kazanan, doğa ve ormanlarımız oldu. Binomo'ya bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz."