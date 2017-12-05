 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20:00'de ATV'de – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20:00'de ATV'de

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 20:00'de ATV'de

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 83. bölümü ile bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında.

    "Bundan sonra bana selam bile verme!"

    Hızır'ın verdiği büyük sözden dönmesi Meryem'i derinden sarsar. İhanetinin bedeli olarak tüm kapılar yüzüne kapanan Hızır, o kapıları daha fazla zorlamak niyetinde değildir. Ceylan tüm bu olanların bir plan olduğunu düşünür ve bu haklı şüphelerini paylaşmak için soluğu bir bildiği olduğunu varsaydığı Ünal Kaplan'ın yanında alır. Büyük oyunun bir parçası olan Candan'ın arkasından çıkan isim ise şaşırtacaktır.

    Hızır, Kara Mürsel'e ulaşma yolunda sessizce ilerlerken, etrafındakilerin ondan habersiz yaptığı icraatlarla çok ses çıkarmasından rahatsız olur. Ekrem ise Hızır'ın meşgul olduğu meseleleri fırsat bilerek masa üyelerini yanında tutmaya çalışır. Ticaretin aksatılmaması konusunda hem fikir olan masadakiler, Mürsel'i üstlerine salan güçlerin ekmeğine yağ sürmek istemediklerinden Ekrem'i dikkate alacaklardır.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:11
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