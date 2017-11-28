EDHO'da yeni bölüm heyecanı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Hızır Çakırbeyli hastane dönüşünde Mürsel'in tuzağına düşmüş, Ünal Kaplan'ın yardımı sayesinde bu tuzaktan sağ kurtulmayı başarmıştır. Yaraladığı Mürsel'in ölüm haberini almadan rahat edemeyecek olan Hızır, pimi çekilmiş bir bomba gibi patlayacağı yeri arar. Yaptığı iyilikle hayatını kurtaran Ünal'ı dahi tehdit etmekten geri kalmaz.

Yaşar da içerden, dışarıdakilerin güvenliğini sağlamak için çabalamaktadır. Kimsesiz dostları sayesinde edindiği bilgileri Tipi'nin yakınlarıyla paylaşacak, Mürsel'e bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır. Herkesin ortak derdi haline gelen kara bela ortadan kalkmadan kimse rahat uyumayacaktır.

Kızının katillerini bulmayı kendine takıntı haline getiren Meryem ise bunu başarana kadar eylemlerine devam etmekte kararlıdır. Planları dahilinde Hızır Ali ve Selda'yı nişanlamak istemesi, Hızır için bardağı taşıran son damla olacaktır...