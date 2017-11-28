EDHO'da yeni bölüm heyecanı
Atv'nin en çok seyredilen ve her bölümüyle reytinglere damgasını vuran dizisi bu akşam yine ekranları kasıp kavuracak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Çakırbeyli hastane dönüşünde Mürsel'in tuzağına düşmüş, Ünal Kaplan'ın yardımı sayesinde bu tuzaktan sağ kurtulmayı başarmıştır. Yaraladığı Mürsel'in ölüm haberini almadan rahat edemeyecek olan Hızır, pimi çekilmiş bir bomba gibi patlayacağı yeri arar. Yaptığı iyilikle hayatını kurtaran Ünal'ı dahi tehdit etmekten geri kalmaz.
Yaşar da içerden, dışarıdakilerin güvenliğini sağlamak için çabalamaktadır. Kimsesiz dostları sayesinde edindiği bilgileri Tipi'nin yakınlarıyla paylaşacak, Mürsel'e bir adım daha yaklaşmalarını sağlayacaktır. Herkesin ortak derdi haline gelen kara bela ortadan kalkmadan kimse rahat uyumayacaktır.
Kızının katillerini bulmayı kendine takıntı haline getiren Meryem ise bunu başarana kadar eylemlerine devam etmekte kararlıdır. Planları dahilinde Hızır Ali ve Selda'yı nişanlamak istemesi, Hızır için bardağı taşıran son damla olacaktır...
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 20:06
-
Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
-
''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
-
Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
EDHO'da yeni bölüm heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.