Kırgın Çiçekler bu akşam ATV'de

Sevilen dizi Kırgın Çiçekler 98. bölümüyle ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Kırgın Çiçekler bu hafta da yeni bölümüyle sevenlerinden tam not alacak. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kırgın Ççiler'in 98. bölümünde neler olacak?



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Songül'den müjdeli haber

Meral, Kader'e her şeyi itiraf etmek isterken, Zehra onu vazgeçirmeye çalışır. Kızlar eski yurtlarından bir arkadaşlarının ölümüyle çok üzülür. Feride ve Ali olayın peşine düşer. Songül kızlara hamile olduğunu müjdeler. Haberi alan Güney, sevinçten deliye döner. Kader hayatındaki sır perdesini kaldırır. Neriman'ın akrabası olduğunu öğrenir. Ejder, gerçek torunun Kader olduğunu açıklar. Meral'in Kader'in yerine geçerek yalan söylediğini öğrenen kızlar büyük şok yaşarlar.