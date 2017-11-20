Kırgın Çiçekler bu akşam ATV'de
Sevilen dizi Kırgın Çiçekler 98. bölümüyle ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kilitleyen Kırgın Çiçekler bu hafta da yeni bölümüyle sevenlerinden tam not alacak. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kırgın Ççiler'in 98. bölümünde neler olacak?
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Songül'den müjdeli haber
Meral, Kader'e her şeyi itiraf etmek isterken, Zehra onu vazgeçirmeye çalışır. Kızlar eski yurtlarından bir arkadaşlarının ölümüyle çok üzülür. Feride ve Ali olayın peşine düşer. Songül kızlara hamile olduğunu müjdeler. Haberi alan Güney, sevinçten deliye döner. Kader hayatındaki sır perdesini kaldırır. Neriman'ın akrabası olduğunu öğrenir. Ejder, gerçek torunun Kader olduğunu açıklar. Meral'in Kader'in yerine geçerek yalan söylediğini öğrenen kızlar büyük şok yaşarlar.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:03
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
Kırgın Çiçekler bu akşam ATV'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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