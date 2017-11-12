 Cennetin Gözyaşları 8. bölüm fragmanı – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    12 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Cennetin Gözyaşları 8. bölüm fragmanı

    Cennetin Gözyaşları 8. bölüm fragmanı

    "Niye her şeyi benden saklamaya çalışıyorsunuz?"

    Yapımcılığını Süreç Film – Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Celen'in oturduğu ve bir Kore formatından uyarlanan dizinin başrollerini Esra Ronabar, Berk Atan ve Almila Ada paylaşıyor. Ayrıca Zehra Yılmaz, Güler Ökten, Yusuf Akgün, Ebru Destan, Hazım Körmükçü, Çiçek Acar, Ali İpin, Sencan Güleryüz, Süeda Çil, Ebru Nil Aydın, Sude Nur Yazıcı ve Oktay Çubuk gibi başarılı isimler rol alıyor.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:11
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