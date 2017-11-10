Aşk ve Mavi 40. bölümde 'Mavi konağı terk ediyor'
Atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi 40. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Her hafta merak uyandıran yeni bölümleriyle seyirciyi ekran başına kitleyen Aşk ve Mavi 40. bölümüyle yine seyircisinden tam not alacak. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk ve Mavi'de heyecan kaldığı yerden ediyor. Aşk ve Mavi 40. bölümünde neler olacak? işte tüm detayları....
AŞK VE MAVİ 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Safiye ve Mavi, konağı terk ederler. Sinem'in kurnazca planı, Mavi ve Ali'yi git gide uzaklaştırmaktadır. Cemal ise derdini ne Safiye'ye ne de ailesine anlatamaz. Herkes Gülay'ın karnındaki bebeğin Cemal'den olduğuna inanmaktadır. Faysal, Cemal'i bir an önce nikah masasına oturtmaya çalışırken, Safiye'nin boşanma davası açması Cemal'in elini iyice zayıflatır.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:54
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 22
Yorum
gs baskanim,arda sporcu oldugunu hatirladigi zaman o parayi ver,o hala ayagi yere basmiyan biri bu haliyle gs zarar verir sakin hata yapmayin
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 3
Yorum
Gold Maçın havası sıcakken ceza almamak için kıvır sonra çık "üzgünüm" de vay be...
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 3
Yorum
evet evet ÇOK BEKLERSİN :D
Aşk ve Mavi 40. bölümde 'Mavi konağı terk ediyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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