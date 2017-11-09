Kanatsız Kuşlar 21. bölümde heyecan devam ediyor
Kanatsız Kuşlar 21. son bölümü ile ekranlara geliyor. Atv'nin en çok seyredilen dizilerinden Kanatsız Kuşlar 21. son bölümünde izleyiciyi heyecanladıracak sahneler olacak. Sevenlerinin merakla takip ettiği Kanatsız Kuşlar dizisinin yeni bölümünde neler olacak. Tüm detaylar burada...
21. Bölüm Özeti:
Nefise, sakladığı sırlar ortaya çıkınca Muzaffer'den af diler. Ancak Muzaffer'in geri adim atmaya niyeti yoktur. Nefise, evden kovulan Azime'ye ve kızını da evini açar. Hep birlikte, Nefise'nin çocukları için tuttuğu evde yaşamaya başlarlar. Artık kendi ayakları üzerinde duracaktır. Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur ise olanları bir türlü kabullenememektedir. Aklı karışıktır ve Zeynep'le aralarında buzdan bir duvar oluşur. Zeynep ise Onur'un kendisini affedeceğine inanmaktadır. Bir an önce Ahmet'le arasındaki nikahı iptal ettirmeye çalışırken yaşanan beklenmedik olay Zeynep'i büyük bir çıkmaza sokar. Ahmet'in gözü karalığı, Zeynep'in mücadelesi ile karşı karşıyadır.
KANATSIZ KUŞLAR 20.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ahmet, Zeynep'in karşısına nikah cüzdanıyla çıkar ve kendisiyle gelmesini ister. Onur, şok olmuştur. Emre, Muzaffer'in her şeyi bildiğini öğrendiğinde daha da öfkelenir. Annesine her şeyi anlatacaktır. Muzaffer, tam da bunu isteyerek Emre'yi kovar. Nefise, çocuklarıyla tuttuğu evde mutlu olacağını sanırken beklenmedik bir olay tüm duygularını altüst eder. Yaşadıkları zor anlardan kurtuluş için yine Muzaffer'den yardım istemek zorundadır. Fakat Nefise, hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Muzaffer, içindeki fırtınaların çaresi olarak her şeyi yakacak gibidir. Onun gazabından Azime ile kızı Emel de nasiplerini alırlar. Gerçekleri öğrenen Onur, Zeynep'e zor anında yardım edecek midir?
''Çocuklarını benden neden sakladın Nefise?''#KanatsızKuşlar yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de #atv'de! pic.twitter.com/dzotBZgelV— atv (@atvcomtr) 9 Kasım 2017
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:08
-
Galatasaray'a kötü haber: Ceza onandı!
Toplam 13
Yorum
tabiki feguliye 3 maç feguli elleriyle iteleyince bazılarınınanalarını a..larına parmakları sokulmuş rahatsız olanlarda tahkime falan selam letmişlerdir bizde onl
-
''Arda Türkiye'ye gelmez!''
Toplam 5
Yorum
Cimbom Rüyamda takıma dönmüşsün, kan ter içinde uyandım. Rüya olduğunu anlayınca hemen iki rekat şükür namazı kıldım. Sakın gelme.
-
Aziz Yıldırım döneminde sadece 4 istifa
Toplam 4
Yorum
En büyük FENER Gelen gideni hep aratıyor advocaat geldiğinde pereira'yı aradık, aykut geldiğinde ise advocaat'ı arar olduk,gidince aramayacağımız şey, AZİZ
Kanatsız Kuşlar 21. bölümde heyecan devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.