Hızır hapse giriyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 78.Bölümüyle nefesleri kesti.
Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir. Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel…
Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için O'na oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.
Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.
Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır.
Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.
"Bu bir komplodur! Er geç adalet yerini bulacaktır!"#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de #atv'de! pic.twitter.com/Eu300FS5Ue— atv (@atvcomtr) 7 Kasım 2017
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 19:12
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
4te1 niye dalga geciyonuz anlamiyorum,aykutun zaten en az 4 istifa hakki var bunlardan sadece birincisini kullandi. 3 istifa hakki daha var:))
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
bjkli iyi sevindik. Vardar Fatihi Hocamızın kalmasına..
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 8
Yorum
bjkli senle mi düzlüğe çıkacak bu takım?
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