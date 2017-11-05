Cennetin Gözyaşları 7. bölümde büyük sır ortaya çıkıyor
Cennetin Gözyaşları 7. yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak... Cennetin Gözyaşları 7. yeni bölümde Nilgün'ün ölümcül planı hiç umduğu gibi sonuçlanmaz. Arzu da Cennet'i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır çünkü Cennet'e bir şey olursa Suna tarafından gerçeklerin ortaya döküleceğini biliyordur.
CENNETİN GÖZYAŞLARI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nilgün'ün ölümcül planı hiç umduğu gibi sonuçlanmaz. Arzu da Cennet'i kurtarmak için elinden geleni yapacaktır çünkü Cennet'e bir şey olursa Suna tarafından gerçeklerin ortaya döküleceğini biliyordur. Sonunda zafere ulaşır. Arzu sorunlardan kurtulmuş ve az da olsa rahat nefes alacağını düşünürken bu defa Melisa'yı kaybedecek olmakla yüz yüze gelir...
Cennet ise kurtulmuştur ama bu durum öyle kolay kapanacak değildir. Selim ve Orhan ayrı kollardan Cennet'i kimin kaçırdığını araştırırken beklenmedik bir şey olur. Cennet çok büyük bir sırra ulaşmak üzeredir. Artık tüm dengeler değişecektir... Özellikle de Selim ve Cennet arasındaki dengeler.
Tüm bunlar olana kadar Selim ve Cennet'in ilişkisi de artık ivme kazanır. İlk defa Cennet için her şey yolunda gidiyordur. Ta ki Nilgün'ün ölümcül planı devreye girene kadar.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:10
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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Arda'lı Aslan!
Toplam 32
Yorum
Gerek Yok Bence ardaya gerek yok. ardanın kalitesi tartışılmaz ama bizim ihtiyacımız olan yer orası değil. sol bek lazım. asamoaha uğraşalım.
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''F.Bahçe için sezon sona ermiştir!''
Toplam 11
Yorum
DELIMAVI_951 Alex gibi kendi herşeyden büyük görüp oynamayan takımı bozan rvp volkan şener mehmet topal gibi oynamayan futbolcular cezalandır gönder.
Cennetin Gözyaşları 7. bölümde büyük sır ortaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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