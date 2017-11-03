 Aşk ve Mavi yeni bölümüyle ATV'de – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Aşk ve Mavi yeni bölümüyle ATV'de

    Aşk ve Mavi yeni bölümüyle ATV'de

    "Sen benim bu suçu işlediğime inanmayacaksın değil mi?"

    Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür...


    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:05
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