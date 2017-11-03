Aşk ve Mavi yeni bölümüyle 20:00'da ATV'de
"Sen benim bu suçu işlediğime inanmayacaksın değil mi?"
"Sen benim bu suçu işlediğime inanmayacaksın değil mi?" #AşkveMavi yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de #atv'de! pic.twitter.com/IHdqh4JpZ3— atv (@atvcomtr) 3 Kasım 2017
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:27
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
karakartal Merak ediyorum aday kadro listesini kim yazıpta Lucescunun eline tutuşturuyor. TFF'nin Lucescu ile anlaşması böylemi.
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
Reis Yahu arkadaş bıktık bu milli takım aralarından beş maç üst üste izleyemedik Fifa bu işe bir çözüm bulsun artık
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Aday kadro açıklandı: Sürpriz isimler!
Toplam 7
Yorum
milli takım bu kadroyu cıkaranın anasını sikim
Aşk ve Mavi yeni bölümüyle 20:00'da ATV'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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