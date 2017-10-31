 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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HEPSİ
    31 Ekim 2017, Salı
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor

    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tüm yeni bölümlerini SABAH TV'den izleyebilirsiniz. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren Salı gecelerinin vazgeçilmez dizisi olmayı başardı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 78. bölümde neler olacak? "Bu adamı öldürürüm, sokaklar ateş yerine döner!"

    ESKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLACAK?
    Hızır Çakırbeyli'nin düşmanları hem içeriden hem dışarıdan saldırıya geçmişlerdir.Bir yanda aileyi içeriden bitirmeyi amaçlayan Ekrem, diğer yanda tehditleriyle korku salmaya çalışan gözü kara Mürsel…Tehlikenin nereden geleceği belli olmayan bu zamanlarda Hızır'ın sevdiklerini korumak adına herkesten bir adım önde olması gerekmektedir. Bunun için ona oyun kuranların zaaflarının peşine düşecektir.
    Kendini bir yalana kaptırıp tüm ailenin yüzünü yere eğen Hızır Ali'nin zaafı Ceylan'ın resmen devletten uzaklaştırılmasına yol açmıştır.Ailenin başına gelebilecek olası felaketlerin önlenmesi için herkes elini taşın altına koymaya hazırdır.Şahsi meselelerin ticaretini etkilemesine izin vermeyecek olan Ünal Kaplan'a göre ise bir cenaze daha görmeden bir düğün olması gerekmektedir.
    YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:35
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