Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın tüm yeni bölümlerini SABAH TV'den izleyebilirsiniz. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren Salı gecelerinin vazgeçilmez dizisi olmayı başardı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 78. bölümde neler olacak? "Bu adamı öldürürüm, sokaklar ateş yerine döner!"
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:35
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Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!
Toplam 8
Yorum
FB BENCE AZİZ DURSUN DİĞERLERİ GELSE DAHA KÖTÜ OLUR
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Valbuena ve Muslera da PFDK'ya gidiyor
Toplam 9
Yorum
BJK HAKEME EL KOL HAREKETİNDEN 6 MAÇ CEZA ALIYORSAN KÜFÜRDEN 15 MAÇ CEZA ALMAN LAZIM.TFF NE YAPTIĞINI BİLİYOMU Kİ ACABA.HADİ VER MUSLERAYLA VALB
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Kayserisporlu oyuncu yerdeyken gol
Toplam 19
Yorum
Hamıt hakem fair-playle degil cöbündei kartla oyunu durdurmalıydı orda faul var ozanda bunu çok iyi biliyor en azından atdıgı gole sevınmemelıydi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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