Seven Ne Yapmaz 8. yeni bölümü ile tüm gerçekler ortaya çıkıyor
Atv'nin sevilen dizisi Seven Ne Yapmaz'da heyecan yükseliyor. Atv ekranlarında yeni bölüm 20.00'da başlayacak. Bu bölümde tüm gerçekler ortaya çıkıyor.
Seven Ne Yapmaz'ın 8. bölümünde Ozan, DNA testi sonucunda Nazlı hakkındaki gerçekleri öğreniyor. Nazlı ile yüzleşmek için bir plan yapar ve kardeşi Zeynep'in yardımıyla Gizem'in baş başa kalabilecekleri mekana gelmesini sağlar.Burada yüzleşirler. Artık gerçekler ortaya çıkmıştır. Hayli romantik başlayan buluşmaları sıkı bir kavgayla sonlanır. İkisi de çok kötü olmuş, adeta yıkılmışlardır. Ozan ortadan kaybolur. Oyunu ortaya çıkan Nazlı ise köye dönmeye karar verir. Fatma Ana ve oğullarına haber verir, köye dönüyorlardır. Aşkları her geçen gün büyüyen Mehmet ile Arzu, Nazlı'nın gitmesine engel olmak ve Ozan'ı bulmak için harekete geçerler. Nazlı'nın gideceğini duyan Recep de yaptığı albüm anlaşmasını umursamadan köye dönmeye kalkar. Yadigar, Recep'i vazgeçirmek için uğraşır ama başaramaz. Sonunda Ozan'a ulaşan Mehmet, Nazlı'nın köye dönmek üzere olduğunu söyler ve sorar; engel olmayacak, gururunu bir kenara bırakıp aşkına sahip çıkmayacak mıdır? Ozan ile Nazlı'yı aşklarına sahip çıkmak için zorlu bir sınav bekliyordur. Acaba birbirlerini affedebilecekler midir? Seven Ne Yapmaz dizisini Sabah.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:17
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Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
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Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
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Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
Seven Ne Yapmaz 8. yeni bölümü ile tüm gerçekler ortaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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