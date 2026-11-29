Vergi borcu bulunan vatandaşları, esnafı ve işletmeleri yakından ilgilendiren yeni düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğle kamu borçlarının daha düşük faizle ve uzun vadeli taksitlerle ödenebilmesi sağlanacak. Anadolu Ajansı'nın 29 Kasım tarihli haberine göre yıllık tecil faizi yüzde 29'dan yüzde 18'e düşürülürken ödeme süresi 72 aya kadar uzatılabilecek. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Hangi borçlar kapsamda, kimler yararlanabilecek? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA 2026 ŞARTLARI NELER?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 30 Kasım 2026 veya öncesi olan belirli kamu alacaklarını kapsayacak.

Başvuru yapan mükelleflere mali durumlarına göre 48, 60 veya 72 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Taksitlendirme kapsamında uygulanacak yıllık tecil faizi yüzde 18 olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 5 Şubat 2027 Cuma gününe kadar başvuruda bulunması gerekecek. Son başvuru günü yapılan müracaatlar da kabul edilecek.

Başvurular şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)

Dijital Vergi Dairesi

e-Devlet Kapısı

Vergi dairelerine şahsen başvuru

Posta yoluyla başvuru

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yeni taksitlendirme düzenlemesi kapsamında aşağıdaki borçların yer alması öngörülüyor:

Gelir vergisi

Kurumlar vergisi

Katma değer vergisi (KDV)

Harçlar

Trafik idari para cezaları

Ecrimisil borçları

Adli para cezaları

Öğrenim kredisi borçları

Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise kapsam dışında tutulacak.

VERGİ BORÇLARI KAÇ TAKSİTTE ÖDENECEK?

Mükelleflerin mali durumlarına göre farklı ödeme seçenekleri sunulacak.

Standart taksitlendirme: 48 ay

Zor durumda bulunan mükellefler: 60 ay

Çok zor durumda bulunan mükellefler: 72 ay

KDV borçları: En fazla 36 ay

İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları ile düzenleme kapsamındaki bağlı kuruluşlar için de 72 aya kadar ödeme imkanı sağlanacak.

Mükellefler borçlarını daha kısa vadelerde ödemeyi de tercih edebilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA FAİZİ YÜZDE KAÇ OLACAK?

Yeni uygulamada yıllık tecil faizi yüzde 18 olarak belirlendi. Mevcut yüzde 29'luk tecil faizine göre 11 puanlık indirim sağlanacak. Bu sayede borçların taksitlendirilmesinde mükelleflerin karşılaşacağı faiz yükünün azaltılması hedefleniyor.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Borcu 10 milyon TL'yi aşmayan mükelleflerden taksitlendirme sırasında teminat talep edilmeyecek. Borç tutarının bu sınırı aşması halinde ise yalnızca 10 milyon TL'nin üzerindeki kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekecek.

DAHA ÖNCE BORCUNU YAPILANDIRANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Başvuru süresi 31 Ağustos 2026 tarihinde sona eren önceki düzenlemeden yararlanan mükellefler de yeni faiz avantajından faydalanabilecek.

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte devam eden taksitlendirmelere, yeni bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan yüzde 18 tecil faizi uygulanacak. Mevcut borçlarıyla birlikte yeni borçlarını da taksitlendirmek isteyen mükellefler yeniden başvuruda bulunabilecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Düzenleme kapsamında ilk taksit ödemeleri Şubat 2027'de gerçekleştirilecek. Sonraki taksitler ise aylık olarak ödenecek.

Bir takvim yılında en fazla iki taksitin zamanında veya eksiksiz ödenmemesi, eksik ödemenin takip eden taksit süresi içerisinde tamamlanması şartıyla ihlal sayılmayacak.

TRAFİK CEZASI BORÇLARI ARAÇ MUAYENESİNE ENGEL OLACAK MI?

Motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilen borçlar, ödeme planı ihlal edilmediği sürece araç muayenesine engel oluşturmayacak. Ancak araç satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için taksitlendirilen taşıt borçlarının tamamının ödenmesi gerekecek.

VERGİ AFFI ÇIKTI MI, BORÇLAR SİLİNECEK Mİ?

Açıklanan yeni düzenleme, vergi borçlarının tamamen silinmesini öngören bir af niteliği taşımıyor. Uygulamayla borçların daha düşük tecil faizi ve uzun vadeli ödeme planıyla tahsil edilmesi amaçlanıyor.