Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinde havanın geç aydınlanması ve akşam saatlerinde erken kararması nedeniyle gözler kış gündönümüne çevrildi. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesinin ardından gündüz süreleri yeniden artmaya başlayacak. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak 2026? En uzun gece hangi gün yaşanacak, geceler ne zaman kısalacak?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK 2026?

Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri, 21 Aralık kış gündönümünün ardından uzamaya başlayacak. Türkiye'de de 22 Aralık 2026 Salı gününden itibaren gündüz süreleri kademeli olarak artarken geceler kısalacak.

İlk günlerde oldukça küçük olan bu değişim, ilerleyen haftalarda daha belirgin hale gelecek. Gündüzlerin uzaması 2027 yılının haziran ayındaki yaz gündönümüne kadar devam edecek.

EN UZUN GECE NE ZAMAN 2026?

2026 yılının en uzun gecesi, 21 Aralık Pazartesi gününü 22 Aralık Salı gününe bağlayan gece yaşanacak.

Astronomik hesaplamalara göre 2026 kış gündönümü, Türkiye saatiyle 21 Aralık Pazartesi günü saat 23.50'de gerçekleşecek. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre'de yılın en kısa gündüzü yaşanırken Güney Yarım Küre'de ise en uzun gündüz görülecek.

21 ARALIK'TA NE OLUYOR?

21 Aralık kış gündönümünde Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla ulaşıyor. Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle Kuzey Yarım Küre, yıl içerisindeki en kısa gündüz süresini yaşıyor.

21 Aralık kış gündönümünün başlıca özellikleri şöyle:

Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır.

Güney Yarım Küre'de en uzun gündüz, en kısa gece görülür.

Kuzey Yarım Küre'de astronomik kış başlar.

Güney Yarım Küre'de astronomik yaz başlar.

Türkiye'de gündüz süreleri uzamaya, gece süreleri kısalmaya başlar.

Kuzey Kutup Dairesi'nde Güneş'in doğmadığı bölgeler bulunur.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANACAK?

Türkiye'de kuzeye doğru gidildikçe 21 Aralık'taki gece süresi artıyor. Bu nedenle ülkemizin en kuzeyinde bulunan Sinop, en uzun gecenin yaşandığı il olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin güneyindeki Hatay'da ise gece süresi diğer birçok ile kıyasla daha kısa oluyor.

İSTANBUL'DA EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRECEK?

21 Aralık 2026 tarihinde İstanbul'da Güneş yaklaşık saat 08.25'te doğacak ve 17.38'de batacak. Kentte gündüz süresi yaklaşık 9 saat 13 dakika olurken gece süresi yaklaşık 14 saat 47 dakika olacak.

GÜNDÜZLER HER GÜN KAÇ DAKİKA UZAYACAK?

Gündüz sürelerindeki artış her gün aynı miktarda gerçekleşmiyor. Kış gündönümünden hemen sonra saniyelerle ölçülebilen değişim, ilerleyen haftalarda dakikalarla ifade edilebilecek seviyeye ulaşıyor.

Bu süre, bulunulan şehrin enlemine ve yılın hangi döneminde olunduğuna göre farklılık gösteriyor.

GECE VE GÜNDÜZ NE ZAMAN EŞİTLENECEK?

İlkbahar ekinoksu olarak bilinen 20 Mart 2027 tarihinde gece ve gündüz süreleri yaklaşık olarak eşitlenecek. Bu tarihin ardından Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri gecelerden daha uzun olmaya başlayacak.

GÜNLER NE ZAMANA KADAR UZAYACAK?

21 Aralık kış gündönümünün ardından başlayan gündüzlerin uzama süreci, 21 Haziran 2027 tarihindeki yaz gündönümüne kadar devam edecek.

Yaz gündönümünde Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gündüzü yaşanacak. Bu tarihten sonra ise gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlayacak.