Yabancı dil puanı almak isteyen adayların gözü ÖSYM'nin 2027 yılı sınav takvimine çevrildi. Akademik kariyer hedefleyenler, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu çalışanları ve lisansüstü eğitim planlayan adaylar için Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) tarihleri belli oldu. ÖSYM, 2027 yılında farklı yabancı dillerde toplam 12 e-YDS oturumu düzenleyecek. Peki, e-YDS 2027 ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak, sınav ücreti ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

E-YDS 2027 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 28 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı 2027 yılı sınav takvimine göre yılın ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı, 16 Ocak 2027 Cumartesi günü İngilizce dilinde gerçekleştirilecek.

Sınavın başvuruları 4-7 Ocak 2027 tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçlarının ise 16 Ocak Cumartesi günü açıklanması planlanıyor.

2027 E-YDS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ

e-YDS 2027/1 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 4-7 Ocak 2027

Sınav tarihi: 16 Ocak 2027

Sonuç tarihi: 16 Ocak 2027

e-YDS 2027/2 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 20-28 Ocak 2027

Sınav tarihi: 6 Şubat 2027

Sonuç tarihi: 6 Şubat 2027

e-YDS 2027/3 (İspanyolca/İtalyanca)

Başvuru tarihleri: 4 Şubat-8 Nisan 2027

Sınav tarihi: 17 Nisan 2027

Sonuç tarihi: 17 Nisan 2027

e-YDS 2027/4 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 7-14 Nisan 2027

Sınav tarihi: 24 Nisan 2027

Sonuç tarihi: 24 Nisan 2027

e-YDS 2027/5 (Farsça/Yunanca/Bulgarca)

Başvuru tarihleri: 4 Şubat-21 Nisan 2027

Sınav tarihi: 2 Mayıs 2027

Sonuç tarihi: 2 Mayıs 2027

e-YDS 2027/6 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 9-17 Haziran 2027

Sınav tarihi: 26 Haziran 2027

Sonuç tarihi: 26 Haziran 2027

e-YDS 2027/7 (Arapça/Rusça)

Başvuru tarihleri: 15-24 Haziran 2027

Sınav tarihi: 3 Temmuz 2027

Sonuç tarihi: 3 Temmuz 2027

e-YDS 2027/8 (Almanca/Fransızca)

Başvuru tarihleri: 15-24 Haziran 2027

Sınav tarihi: 4 Temmuz 2027

Sonuç tarihi: 4 Temmuz 2027

e-YDS 2027/9 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 4-12 Ağustos 2027

Sınav tarihi: 21 Ağustos 2027

Sonuç tarihi: 21 Ağustos 2027

e-YDS 2027/10 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 8-16 Eylül 2027

Sınav tarihi: 25 Eylül 2027

Sonuç tarihi: 25 Eylül 2027

e-YDS 2027/11 (Farsça/İngilizce)

Başvuru tarihleri: 29 Eylül-7 Ekim 2027

Sınav tarihi: 16 Ekim 2027

Sonuç tarihi: 16 Ekim 2027

e-YDS 2027/12 (İngilizce)

Başvuru tarihleri: 1-9 Aralık 2027

Sınav tarihi: 18 Aralık 2027

Sonuç tarihi: 18 Aralık 2027

E-YDS 2027 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, ilgili sınav döneminin başvuru süresi içerisinde ÖSYM'nin elektronik başvuru kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nda başvurular, sınav merkezlerinin kontenjanıyla sınırlı olacak. Kontenjanın dolması durumunda başvuru süresi sona ermeden işlemler kapatılabilecek. Bu nedenle adayların başvurularını son güne bırakmamaları önem taşıyor.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ

E-YDS 2027 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı 2027 sınav takviminde e-YDS başvuru ücretine ilişkin bilgi bulunmuyor. Yeni yılda uygulanacak sınav ücretinin ilgili başvuru duyurularıyla netleşmesi bekleniyor.

E-YDS HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, ÖSYM'nin elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan e-Sınav merkezlerinde ilgili oturumlar için sınav düzenleniyor.

ÖSYM takvimine göre Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca dillerindeki YDS kapsamındaki sınavlar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2027 Yılı Sınav Takvim

2027 YILINDA KAÇ KEZ E-YDS YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2027 sınav takviminde toplam 12 e-YDS oturumu bulunuyor. Bu oturumların 8'inde İngilizce sınavı düzenlenecek.

İngilizce e-YDS sınavları ocak, şubat, nisan, haziran, ağustos, eylül, ekim ve aralık aylarında yapılacak.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2027 yılında gerçekleştirilecek tüm e-YDS oturumlarının sonuçlarının sınav günü içerisinde açıklanması planlanıyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM, güncel gelişmeler doğrultusunda sınav takviminde değişiklik yapabileceğini de belirtti.

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