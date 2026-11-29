Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava, yeni hafta öncesinde okul tatili araştırmalarını gündeme taşıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un da aralarında bulunduğu 39 il için sarı kodlu uyarı yayımlamasının ardından öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamalara odaklandı. Özellikle kar yağışı, kuvvetli sağanak ve fırtına beklenen bölgelerde eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Pazartesi hangi illerde okul var? Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi?

30 KASIM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi günü resmi tatil veya ara tatil kapsamında yer almıyor.

29 Kasım Pazar akşamı itibarıyla yapılan kontrollerde 30 Kasım Pazartesi günü için bir okul tatili kararı açıklamadı. Valilikler tarafından yeni bir karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.

30 KASIM HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıları sonrasında gözler il ve ilçe bazında alınabilecek kararlara çevrildi.

Şu ana kadar 30 Kasım Pazartesi günü için doğrulanmış bir eğitime ara verme duyurusu bulunmuyor. Hava koşullarının seyrine göre valilikler tarafından yeni kararlar alınabilecek.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da yağışlı ve serin havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İSTANBUL'UN 6 İLÇESİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin 29 Kasım tarihli değerlendirmelerinde İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle ulaşımda aksama, ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

ANKARA'DA 30 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

Başkent Ankara'da 30 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Ankara Valiliği tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı sürece öğrenciler normal ders programına devam edecek.

İZMİR'DE YARIN OKUL VAR MI?

Yağış uyarısı yapılan iller arasında bulunan İzmir'de de öğrenciler ve veliler okul tatili kararlarını araştırıyor. Kentte 30 Kasım Pazartesi günü için doğrulanmış bir eğitime ara verme kararı bulunmuyor.

METEOROLOJİ 39 İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü kuvvetli yağış, kar ve fırtına beklentisi nedeniyle 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova uyarı kapsamındaki iller arasında yer aldı.

Söz konusu meteorolojik uyarılar okul tatili kararı niteliği taşımıyor. Eğitime ara verilmesine ilişkin kararlar ilgili yerel yönetim makamları tarafından ayrıca duyuruluyor.

30 KASIM PAZARTESİ HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Yeni haftanın ilk gününde Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde kış koşullarının kendisini hissettirmesi öngörülüyor.

Trakya'da ise Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerine yönelik kar ve karla karışık yağmur tahminleri dikkat çekiyor.

Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgelerde buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması önem taşıyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.