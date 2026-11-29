Kasım ayında gerçekleştirilen ilk ara tatilin ardından öğrencilerin ve velilerin gündemine sömestr tatili yerleşti. Birinci dönemin son haftalarına yaklaşılırken öğrenciler dönem sonu sınavlarına hazırlanıyor, aileler ise tatil planlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çalışma takvimine göre şekillendiriyor. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle 16 gün sürecek yarıyıl tatilinin başlangıç tarihi merak ediliyor. Peki, sömestr tatili ne zaman, 15 tatil kaç gün sürecek? Karneler ne zaman dağıtılacak? İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi...

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2027?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre sömestr tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin iki hafta boyunca derslere ara vereceği yarıyıl tatili, 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

15 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yarıyıl tatili kapsamında öğrenciler 10 eğitim günü boyunca okula gitmeyecek. Tatilin öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonlarının da dahil edilmesiyle birlikte toplam dinlenme süresi 16 güne ulaşacak.

22 Ocak Cuma günü karnelerini alacak öğrenciler, 23 Ocak Cumartesi gününden 7 Şubat Pazar gününe kadar tatil yapabilecek.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

14 Eylül 2026 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler ilk döneme ilişkin karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.

SÖMESTR TATİLİNDEN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak. Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB çalışma takvimine göre ikinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 gün eğitim öğretime ara verecek.

Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026 (Tamamlandı)

Birinci dönemin sona ermesi: 22 Ocak 2027

Sömestr tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönemin başlaması: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

İkinci ara tatil sonrası dersbaşı: 15 Mart 2027

Okulların kapanması ve yaz tatilinin başlaması: 25 Haziran 2027