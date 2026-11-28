Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 38 bin hekim dışı personel için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonuna kadar ilana çıkılacağını duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Özellikle hemşirelik, ebelik, tıbbi sekreterlik ve sağlık teknikerliği mezunları kendilerine ayrılacak kontenjanları araştırmaya başladı. Önceki yıllarda gerçekleştirilen atamalar ise yeni dönemde hangi mesleklerin öne çıkabileceğine ilişkin ipuçları veriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Branş dağılımı nasıl olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığının 38 bin kişilik hekim dışı personel alımına ilişkin resmi branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş atama dönemleri ve sağlık kuruluşlarının personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda şu meslek gruplarının yeni alımda da yer alabileceği değerlendiriliyor:

Hemşire ve ebe

İlk ve acil yardım teknikeri (Paramedik)

Acil tıp teknisyeni (ATT)

Tıbbi sekreter

Anestezi, röntgen ve laboratuvar teknikeri

Ağız ve diş sağlığı teknikeri

Diyaliz ve ameliyathane teknikeri

Fizyoterapist, diyetisyen ve psikolog

Çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı

Eczacı ve büro personeli

Söz konusu meslek grupları önceki alım dönemleri esas alınarak belirlenirken kesin kadrolar ve kontenjanlar yayımlanacak resmi tercih kılavuzuyla netlik kazanacak.

38 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığının önceki atamalarında en yüksek kontenjanın hemşirelik kadrosuna ayrılması dikkat çekiyor. 2025 yılında gerçekleştirilen iki ayrı sözleşmeli personel alımında toplam 30 bin 589 pozisyon açılırken bunların 14 bin 42'si hemşirelik kadrosundan oluştu.

Eylül 2025'te ilan edilen 15 bin 247 kişilik sözleşmeli personel alımında öne çıkan branşlar ve kontenjanları ise şöyleydi:

Hemşire: 6.445

İlk ve acil yardım teknikeri: 1.809

Tıbbi sekreter: 1.370

Röntgen teknikeri: 917

Ebe: 805

Laboratuvar teknikeri: 439

Ağız ve diş sağlığı teknikeri: 303

Büro personeli: 290

Bu dağılımda hemşirelik kadrosu, toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 42'sini oluşturmuştu. Yeni personel alımında da hemşirelik, ilk ve acil yardım, ebelik ve tıbbi sekreterlik gibi branşların öne çıkması ihtimal dahilinde bulunuyor. Ancak 38 bin kişilik yeni alımın kesin kontenjanları henüz belirlenmiş değil.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HANGİ MESLEKLERDEN YAPILACAK?

Sözleşmeli sağlık personeli alımının yanı sıra hastanelerde sürekli işçi statüsünde görev almak isteyen adayların da bekleyişi sürüyor. Sağlık Bakanlığı, Kasım 2025'te gerçekleştirdiği 2 bin 764 kişilik sürekli işçi alımında temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yer vermişti.

Yeni dönemde de benzer meslek gruplarına yönelik ilanların yayımlanması bekleniyor. Bununla birlikte 38 bin kişilik toplam istihdam planında sürekli işçilere kaç kişilik kontenjan ayrılacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KPSS'SİZ OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığının geçmiş dönemlerdeki sözleşmeli sağlık personeli alımları ÖSYM aracılığıyla KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi. Sürekli işçi alımlarında ise İŞKUR üzerinden başvurular kabul edilirken adaylar noter huzurunda gerçekleştirilen kura yöntemiyle belirlendi.

Yeni alımlarda da benzer bir yöntemin uygulanması bekleniyor. Bu nedenle KPSS puanı bulunmayan adaylar özellikle sürekli işçi ilanlarını yakından takip ediyor. Kesin başvuru koşulları ise resmi ilanlarla birlikte belli olacak.

LİSE, ÖN LİSANS VE LİSANS MEZUNLARINA KONTENJAN AYRILACAK MI?

Sağlık Bakanlığının önceki personel alımlarında üç farklı öğrenim düzeyine yönelik pozisyonlar açılmıştı. KPSS-2025/5 dönemindeki 15 bin 247 kişilik alımda lise mezunlarına 1.297, ön lisans mezunlarına 6.339, lisans mezunlarına ise 7.611 kişilik kontenjan ayrıldı.

Yeni alımda da farklı eğitim düzeylerinden mezun adaylara başvuru imkanı tanınması beklenirken adayların tercih edecekleri kadroya ilişkin mezuniyet ve nitelik şartlarını karşılamaları gerekecek.

YENİ ŞEHİR HASTANELERİ PERSONEL İHTİYACINI ARTIRABİLİR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirdiği sunumda yeni hastane yatırımlarına ilişkin bilgiler de paylaştı. Samsun'da 1.500, Aydın'da 1.300, Şanlıurfa'da 2.000 ve Ordu'da 1.200 yataklı şehir hastanelerinin bulunduğu yatırım programına dikkat çekildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Önceki alımlarda adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ilgili kadro için belirlenen eğitim şartını karşılaması ve kamu görevine engel bir durumunun bulunmaması gibi genel koşullar aranmıştı.

Sözleşmeli personel pozisyonlarında ilgili öğrenim düzeyine ait KPSS puanı dikkate alınırken sürekli işçi kadrolarında yaş, ikamet, mesleki yeterlilik ve eğitim şartları ilan edilen pozisyona göre değişiklik gösterebiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada yıl sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise 16 Kasım'da gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde personel alımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini ve ayrıntıların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

28 Kasım 2026 itibarıyla başvuru başlangıç tarihi ve kesin branş dağılımına ilişkin resmi kılavuz henüz yayımlanmadı. Mevcut açıklamalar doğrultusunda yıl sonuna kadar ilan sürecinin başlaması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Önceki yıllardaki uygulamanın devam etmesi halinde sözleşmeli sağlık personeli alımı için adaylar ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercih yapabilecek. Sürekli işçi alımı başvurularının ise İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinden alınması bekleniyor. Başvuru tarihleri ve kesin yöntem, ilgili kurumların yayımlayacağı duyurularla netleşecek.