Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Kasım 2026 Cumartesi günü belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen haftanın son çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. Bir önceki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle 273 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye devretmişti. Çılgın Sayısal Loto'nun 142. çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile ikramiye dağılımı belli oldu. Peki, 28 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? 6 bilen oldu mu? Büyük ikramiye devretti mi? İşte Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

28 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: KAZANAN NUMARALAR

Çılgın Sayısal Loto'nun 28 Kasım Cumartesi tarihli 142. çekilişinde kazandıran numaralar şöyle:

Kazanan numaralar: 10-16-21-26-71-78

Joker: 35

SüperStar: 33

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden 28 Kasım 2026 tarihli çekilişin sonuçlarına ulaşabiliyor. Bilet sorgulama ekranı üzerinden kuponlara ikramiye isabet edip etmediği kontrol edilebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/cekilis-sonuclari

25 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKMIŞTI?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen 141. çekilişte kazandıran numaralar 19, 40, 44, 45, 48 ve 80 olmuştu. Joker numarası 31, SüperStar numarası ise 43 olarak açıklanmıştı.

Çarşamba günkü çekilişte altı numaranın tamamını doğru bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'da gerçekleştiriliyor.

Çekilişlerin ardından yayımlanan resmi sonuçlarda kazandıran numaraların yanı sıra her ikramiye kategorisindeki kazanan kişi sayıları ve ödül tutarları da yer alıyor.