TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor, 2027 sezonunda değişen formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yarışmada bu yıl kaptanlık sisteminin uygulanması ve yarışmacı seçiminde halkın da söz sahibi olması planlanıyor. Şampiyonluk ödülünün 10 milyon TL olarak açıklanması ise yeni sezon heyecanını artırdı. Peki, Survivor 2027 ne zaman başlayacak? Survivor 2027 yarışmacıları kimler, yeni konsept nasıl olacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 Cuma günü TV8 ekranlarında başlaması planlanıyor. MasterChef Türkiye'nin final yapmasının ardından izleyiciyle buluşması beklenen yarışmanın ilk bölüm yayın saati ise henüz açıklanmadı.

SURVİVOR 2027 YENİ KONSEPTİ NASIL OLACAK?

Survivor'ın yeni sezonunda alışılmış formatın dışına çıkılarak kaptanlık sisteminin uygulanması planlanıyor. 20 yeni yarışmacının, 10'ar kişilik iki takım halinde mücadele edeceği aktrarılıyor.

Takımların başında ise Survivor'ın eski şampiyonları yer alacak. Dokunulmazlık oyunları, eleme sistemi ve ada konseylerine ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

SURVİVOR 2027 KAPTANLARI KİMLER OLACAK?

Yeni sezonda kaptanlık görevini üstlenmesi beklenen isimler şöyle:

- Turabi Çamkıran

- Ogeday Girişken

Survivor'da daha önce şampiyonluk yaşayan iki isim, yeni sezonda takımlarının başarısı için mücadele edecek.

TURABİ VE OGEDAY SURVİVOR 2027'DE ŞAMPİYON OLABİLECEK Mİ?

Turabi ve Ogeday, parkurlarda takımları adına yarışabilecek ancak bireysel şampiyonluk mücadelesinde yer almayacak. Büyük ödülü kazanacak isim, yeni yarışmacılar arasından çıkacak.

SURVİVOR 2027 YARIŞMACILARINI HALK MI SEÇECEK?

Survivor 2027'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri halk oylaması olacak. Bu sistem sayesinde Survivor takipçileri, yarışma henüz başlamadan kadronun oluşturulmasında söz sahibi olabilecek. Oylamanın hangi tarihte ve hangi platform üzerinden yapılacağı ise henüz duyurulmadı.

SURVİVOR 2027 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

27 Kasım 2026 itibarıyla Survivor 2027'nin kesin yarışmacı listesi açıklanmadı. Yeni sezonda daha önce Survivor'a katılmamış isimlerin de mücadele etmesi bekleniyor.

Yarışmacı kadrosunun ve takım dağılımlarının Acun Ilıcalı ile yapım ekibinin açıklamalarının ardından netleşmesi bekleniyor.

SURVİVOR 2027 BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Yeni sezon tanıtımında Survivor 2027'nin büyük ödülü 10 milyon TL olarak duyuruldu. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak yarışmacı, büyük para ödülünün sahibi olacak.

SURVİVOR 2027 ALL STAR MI OLACAK?

Yeni sezona ilişkin paylaşılan bilgiler, klasik All Star formatından farklı bir yarışmanın hazırlandığını gösteriyor. İki eski şampiyonun kaptanlığında yeni yarışmacıların mücadele etmesi planlanırken takımların Ünlüler ve Gönüllüler olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı henüz kesinleşmedi.

SURVİVOR 2027 HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Survivor 2027, önceki sezonlarda olduğu gibi TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yarışmanın yayın günleri ve başlangıç saati, kanalın yeni sezon yayın akışının açıklanmasıyla belli olacak.

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