İzmir deprem son dakika haberleri sabah saatlerinde gündeme geldi. Ege Denizi'nde 27 Kasım 2026 Cuma günü 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında kaydedilen sarsıntıya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Depremin ardından sarsıntının büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği merak konusu oldu. Peki, İzmir'de deprem nerede ve saat kaçta oldu? AFAD son deprem verilerine göre sarsıntı kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte ayrıntılar...

İZMİR DEPREM SON DAKİKA! AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinin 45,60 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 6,86 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

İZMİR'DE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre 27 Kasım Cuma günü meydana gelen depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Moment magnitüd (Mw) ölçeğine göre 4,1 büyüklüğünde kaydedilen sarsıntının koordinatları 37,8205 kuzey enlemi ve 26,4725 doğu boylamı olarak açıklandı.

27 KASIM 2026 İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

Tarih: 27 Kasım 2026 Cuma

Saat: 05.44.09

Büyüklük: 4,1 (Mw)

Merkez üssü: Ege Denizi

En yakın ilçe: Seferihisar (İzmir)

Seferihisar'a uzaklığı: 45,60 kilometre

Derinlik: 6,86 kilometre

Enlem: 37,8205

Boylam: 26,4725

İZMİR DEPREMİNDE CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Depreme ilişkin yeni gelişmeler ve yetkili kurumların açıklamaları takip ediliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 KASIM 2026

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından anlık olarak kayıt altına alınıyor. Vatandaşlar, AFAD'ın son depremler ekranı üzerinden sarsıntıların meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklük, derinlik ve koordinat bilgilerine ulaşabiliyor.

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