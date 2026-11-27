Ev, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor. 30 Kasım'a kadar ödemelerini tamamlaması gereken mülk sahipleri, gecikme durumunda ek mali yükümlülüklerle karşılaşacak. Emekliler, yeni konut satın alanlar ve herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar için uygulanan vergi muafiyeti şartları da merak ediliyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinden kimler muaf, ödemeler nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Gelir İdaresi Başkanlığının vergi takvimine göre 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Taşınmaz sahiplerinin bu tarihe kadar ilgili belediyelere ödeme yapması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDENMEZSE NE OLUR?

Emlak vergisini yasal süresi içerisinde ödemeyen mükelleflerin borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanacak. Bir aydan kısa süreli gecikmelerde ise zam günlük olarak hesaplanacak.

EMLAK VERGİSİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Vatandaşlar, emlak vergisi borçlarını taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerinden veya resmi internet sitelerinden ödeyebiliyor. Sisteme dahil olan belediyelerde e-Devlet üzerinden de borç sorgulama ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

VERGİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME: https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ İÇİN BELEDİYELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Ödeme döneminin son günlerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle bazı belediyelerin 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günü veznelerini açık tutması bekleniyor. Vatandaşların ödeme yapmadan önce bağlı oldukları belediyenin çalışma saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri, gerekli şartları taşımaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Geliri bulunmayan vatandaşların ve emeklilerin 2025 yılında elde ettiği mevduat faizi, temettü ve benzeri menkul sermaye gelirlerinin toplamının 330 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Engelliler için ise gelir şartı aranmıyor.

2026 YILINDA EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

2026 yılı içerisinde emekli olan vatandaşlar, diğer şartları da taşımaları halinde emlak vergisi muafiyetinden 2027 yılı itibarıyla yararlanabilecek. Yeni emeklilerin 2026 yılına ait vergi yükümlülükleri devam ediyor.

Emekli olduktan sonra ücretli veya kazanç getirici bir işte çalışmayı sürdürenler ise emeklilere tanınan muafiyetin gelir şartını karşılamıyor.

TEK EVİNİ KİRAYA VERENLER EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Sahip olduğu tek konutu kiraya veren ve kendisi başka bir evde kiracı olarak yaşayan vatandaşlar, gerekli şartları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabiliyor.

Yalnızca yılın belirli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık ve yayla evleri ise bu uygulamanın kapsamı dışında kalıyor.

2026 YILINDA EV ALANLAR EMLAK VERGİSİ ÖDEYECEK Mİ?

2026 yılında konut, iş yeri, arsa veya arazi satın alan vatandaşların emlak vergisi mükellefiyeti 2027 yılında başlayacak. Satışın gerçekleştiği yıla ait verginin asıl mükellefi ise satıcı olacak.

Yeni taşınmaz sahiplerinin ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi yapması gerekiyor.

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

2026 yılında taşınmaz satın alan vatandaşların genel olarak 31 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunması gerekiyor.

Tapu işlemlerinin yılın son üç ayında gerçekleştirilmesi halinde ise bildirim süresi, tapu tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor. Bildirim yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesi durumunda usulsüzlük ve şartları oluştuğunda vergi ziyaı cezası gündeme gelebiliyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, taşınmazlarının bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak durumlarına uygun belgeleri ve bildirim formlarını teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuru işlemleri, ilgili hizmeti sunan belediyelerde elektronik ortamda da gerçekleştirilebiliyor.