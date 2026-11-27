Kasım ayının son hafta sonuna girilirken öğrenciler, memurlar ve akademik kariyer hedefleyen adaylar sınav takvimini araştırmaya başladı. 28-29 Kasım 2026 tarihlerinde ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), İçişleri Bakanlığı ve TÜRMOB tarafından çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. Özellikle yılın son ALES oturumu için geri sayım sürerken açık öğretim öğrencilerinin e-Sınav süreci de başlayacak. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? 28-29 Kasım 2026 hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? İşte ayrıntılar...

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

28-29 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri farklı kurumlar tarafından sınavlar düzenlenecek. ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimine göre cumartesi günü YÖK-YKDS, pazar günü ise ALES/3 gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra mesleki yeterlilik, görevde yükselme, unvan değişikliği ve açık öğretim sınavları da hafta sonunun programında yer alıyor.

28 KASIM 2026 CUMARTESİ HANGİ SINAVLAR VAR?

28 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınavlar ve başlangıç saatleri şöyle:

2026-YÖK-YKDS

Sınav başlangıç saati: 13.45

Sınav binasına son giriş saati: 13.30

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde Yükselme Sınavı: 10.00

Unvan Değişikliği Sınavı: 14.00

TÜRMOB 2026/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

oturum: 09.00 oturum: 14.00

Sınav merkezleri: Ankara, İstanbul ve İzmir

MEB Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem e-Sınavları

Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO), Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) kapsamında e-Sınava katılacak öğrenciler için sınav süreci başlayacak.

29 KASIM 2026 PAZAR HANGİ SINAVLAR VAR?

29 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından 2026-ALES/3 gerçekleştirilecek. Akademik kariyer yapmak ve lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katılacağı sınav, yılın üçüncü ve son ALES oturumu olacak.

2026-ALES/3 sınav başlangıç saati: 10.15

Sınav binasına son giriş saati: 10.00

Ayrıca açık öğretim kurumlarının e-Sınavları, öğrencilerin randevu programlarına göre devam edecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM E-SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı açık öğretim kurumları 1. dönem e-Sınavları, 28 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.

e-Sınav randevusu alan öğrenciler, sınav giriş belgelerinde belirtilen merkez, tarih ve saatte sınava katılacak.

HAFTA SONU NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?

ÖSYM, YÖK-YKDS ve ALES/3 sınavlarına katılacak adayların kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşamamaları için belirlenen il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık tutulacağını duyurdu.

28 Kasım Cumartesi: 11.00-13.30

29 Kasım Pazar: 07.00-10.00

Kimlik belgesiyle ilgili sorun yaşayan adaylar, açık tutulacak nüfus müdürlüklerine başvurarak geçici kimlik belgesi alabilecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026

Adaylar, yıl içerisinde gerçekleştirilecek diğer sınavların tarihlerini, başvuru dönemlerini ve sonuç açıklama günlerini ÖSYM'nin resmî internet sitesinde yer alan sınav takvimi üzerinden takip edebilecek.

İşte ÖSYM sınav takvimi: https://www.osym.gov.tr/Sayfa/SinavTakvimi