26 Kasım 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu hafta 1 milyar 23 milyon 782 bin 654 TL'lik büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. Şans oyunu tutkunları, çekilişin ardından açıklanacak kazanan numaraları, 6 bilen olup olmadığını ve ikramiyenin hangi bilete çıktığını araştırıyor. Süper Loto'nun 26 Kasım Perşembe günkü çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden ilan edildi. Çekilişte 6 numarayı doğru tahmin eden talihli veya talihliler büyük ikramiyenin sahibi oldu. Bir önceki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadığı için tutar yeni çekilişe devretti. 24 Kasım 2026 tarihli 141. çekilişte 3, 12, 19, 21, 25 ve 46 numaraları çıkmış, 6 bilen olmayınca 1 milyar TL'yi aşan ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılmıştı. Peki, 26 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

26 Kasım çekilişinin büyük ikramiyesi 1 milyar 23 milyon 782 bin 654 TL olarak duyuruldu. Önceki çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle devreden tutar, bu haftanın çekilişinde talihlilerini bekliyor.

İŞTE ŞANSLI NUMARALAR

26 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar;

10, 17, 28, 32, 33, 42

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekiliş sonrasında vatandaşlar biletlerini Milli Piyango Online üzerinden kontrol edebilir. Bunun için:

Milli Piyango Online resmi internet sitesine girin. Süper Loto sonuçları bölümünü açın. 26 Kasım 2026 tarihli çekilişi seçin. Kazanan numaraları kuponunuzla karşılaştırın. İkramiye kazanıp kazanmadığınızı kontrol edin.