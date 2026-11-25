Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım 2026 Çarşamba günü belli oldu. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen haftanın ikinci çekilişinde şanslı numaralar açıklandı. Büyük ikramiye heyecanıyla çekilişi takip eden vatandaşlar, kazanan numaraları ve kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini araştırmaya başladı. Çılgın Sayısal Loto'nun 141. çekilişi 25 Kasım Çarşamba günü saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte 6 bilen numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu. 266 milyon 518 bin TL'yi aşan büyük ikramiyenin akıbeti de çekilişin ardından netleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan olup olmadığı, kaç kişinin hangi kategoride ödül kazandığı ve ikramiye tutarları Milli Piyango Online tarafından yayımlanan sonuç ekranında açıklandı. Peki, 25 Kasım 2026 Çılgın Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte kazanan numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.

25 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: KAZANAN NUMARALAR

Çılgın Sayısal Loto'nun 25 Kasım tarihli çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 19-40-44-45-48-80

Joker: 31

SüperStar: 43

ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYEYİ KİM KAZANDI?

Çekilişin ardından büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı belli oldu. 6 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiyenin hangi şehre veya kaç kişiye isabet ettiği resmi sonuçlarla netleşti.

6 bilen: 0

Büyük ikramiye: 273.384.706,36 ₺

5 bilen: 6

4 bilen: 215

3 bilen: 8.256

2 bilen: 124.711

MİLLİ PİYANGO ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden bilet sorgulaması yapabiliyor.