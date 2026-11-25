30 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı? Öğretmen adaylarının uzun süredir beklediği yeni alım sürecine ilişkin önemli açıklama 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan öğretmen alım planını duyurarak toplam 30 bin öğretmen adayının mesleğe hazırlık sürecine dahil edileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı başvuru duyurusuna ve branş bazlı kontenjanlara çevrildi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğretmenlere Saygı Gecesi programında konuşan Erdoğan, ilk etapta 2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı, bu alıma ilişkin duyuru ve branş dağılımının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu hafta içerisinde açıklanacağını belirtti.

15 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen adaylarının en çok merak ettiği konuların başında branş bazlı kontenjanlar geliyor. 25 Kasım 2026 itibarıyla ilk 15 bin kişilik alımın branş dağılımı henüz resmi olarak yayımlanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 AGS sonuçlarına göre yapılacak alımın duyurusu ve branş dağılımının bu hafta içerisinde açıklanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte hangi branşa kaç kontenjan ayrılacağı, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri netleşecek.

2026 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 AGS sonuçlarına göre yapılacak 15 bin kişilik alımın duyurusunun bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak 25 Kasım itibarıyla başvuruların başlayacağı kesin gün ve saat henüz ilan edilmedi.

Başvuru takvimi, adayların hangi şartları taşıması gerektiği, tercih süreci ve kontenjanlara ilişkin ayrıntıların MEB tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla netleşmesi bekleniyor. Öğretmen adaylarının başvuru sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

30 BİN ÖĞRETMEN ALIMI HANGİ YILLARDA YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı plan iki aşamadan oluşuyor.

2026 AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı alınacak.

2027 AGS sonuçlarına göre 15 bin öğretmen adayı daha alınacak. İki dönemde toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisi sürecine dahil edilmesi hedefleniyor.

2027 YILINDA 15 BİN ÖĞRETMEN DAHA ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 yılı için açıklanan 15 bin kişilik alımın ardından 2027 yılında da aynı sayıda öğretmen adayının sürece dahil edileceğini duyurdu.

2027 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre belirlenecek 15 bin adayın gelecek eylül ayında Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine başlaması hedefleniyor. Böylece 2026 ve 2027 AGS dönemleri üzerinden toplam 30 bin öğretmen adayının Milli Eğitim Akademisi'ne alınması planlanıyor. İkinci alımın kesin başvuru ve eğitim takvimi ise henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ KONTENJANLARI HANGİ ALANLARDA OLACAK?

İlk 15 bin kişilik alımda hangi branşlara ne kadar kontenjan ayrılacağı henüz belli değil. Sınıf öğretmenliği, özel eğitim, okul öncesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, İngilizce ve diğer öğretmenlik alanlarına ilişkin kontenjanlar MEB'in açıklamasıyla netleşecek.

ÖĞRETMEN ALIMINDA KPSS Mİ AGS Mİ KULLANILACAK?

Açıklanan 2026-2027 alım planında Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları esas alınıyor.