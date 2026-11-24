Dünya genelinde milyonlarca kişinin müzik ve podcast dinlemek için kullandığı Spotify, 24 Kasım 2026 Salı günü erişim sorunuyla gündeme geldi. Öğle saatlerinden itibaren hesaplarına giriş yapmakta güçlük çeken kullanıcılar, yaşadıkları aksaklıkları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Hata bildirimlerinin artmasının ardından Spotify'dan beklenen açıklama geldi. Peki, Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? Spotify giriş sorunu düzeldi mi? İşte ayrıntılar...

SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? (24 KASIM 2026)

Spotify'da 24 Kasım Salı günü erişim sorunu yaşandı. Saat 14.10 itibarıyla Spotify'a yönelik şikayetlerde artış görüldü.

ABD'de Türkiye saatiyle 14.45 civarında hata bildirimlerinin sayısı 14 bini aştı. Bazı kullanıcılar hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığını ve yeniden giriş yapamadıklarını belirtildi.

SPOTIFY NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify'da meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle kullanıcıların bir bölümü hesaplarına erişemedi. Uygulamada hata uyarılarıyla karşılaşan kullanıcılar, müzik dinleme ve içerikleri görüntüleme konusunda da sorun yaşadıklarını bildirdi.

Spotify, erişim sorununu doğrularken aksaklığın altında yatan teknik nedene ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

SPOTIFY'DAN ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI GELDİ

Kullanıcı şikayetlerinin artmasının ardından Spotify, X platformundaki resmi durum hesabından yaşanan aksaklığın farkında olduğunu ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kısa süre sonra ikinci bir paylaşım yapan şirket, hizmetlerin normale dönmeye başladığını bildirdi. İlk açıklamanın ardından hata bildirimlerinde de belirgin bir düşüş yaşandı.

SPOTIFY DÜZELDİ Mİ, ERİŞİM SORUNU SONA ERDİ Mİ?

Spotify'da 24 Kasım 2026 tarihinde yaşanan genel erişim sorunu büyük ölçüde giderildi. Türkiye saatiyle 15.17 itibarıyla ABD'deki hata bildirimlerinin yaklaşık 600'e gerilediği görüldü.

SPOTIFY GİRİŞ HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Spotify'a erişmekte sorun yaşamaya devam eden kullanıcılar şu yöntemleri deneyebilir:

Spotify uygulamasını tamamen kapatıp yeniden açmak.

İnternet bağlantısını kontrol etmek.

Uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmek.

Telefonu veya bilgisayarı yeniden başlatmak.

Spotify Web Player üzerinden giriş yapmayı denemek.

Sorunun devam etmesi halinde Spotify'ın resmi destek kanalları üzerinden yardım alınabilir.

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