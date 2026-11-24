Muğla'da meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Kasım 2026 Salı günü Milas ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntının ardından bölgedeki son durum ve uzman açıklamaları araştırılmaya başlandı. Peki, Muğla'da deprem saat kaçta oldu, merkez üssü neresi? Depremde hasar meydana geldi mi? İşte ayrıntılar...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD tarafından açıklanan verilere göre Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39.42'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7,28 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

24 KASIM 2026 MUĞLA DEPREMİ AFAD VERİLERİ

Büyüklük: 4,6 (Mw)

Merkez üssü: Milas (Muğla)

Tarih: 24 Kasım 2026

Saat: 18.39.42

Derinlik: 7,28 kilometre

Enlem: 37.136

Boylam: 27.869

MUĞLA DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Merkez üssü Milas olan deprem, Bodrum ilçesinde de hissedildi. DHA'nın aktardığı ilk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN MUĞLA DEPREMİ AÇIKLAMASI

Depremin ardından A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sarsıntının Gökova Körfezi'ndeki ana fay zonundan farklı olarak karasal alanda meydana geldiğini belirtti.

Bölgenin jeolojik yapısını değerlendiren Ersoy, deprem merkezinin dağlık ve kayalık bir alanda bulunmasının zemin açısından avantaj sağladığını ifade etti.

MUĞLA'DAKİ DEPREM BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNCÜSÜ MÜ?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tek bir sarsıntı üzerinden kesin değerlendirme yapmak yerine bölgede meydana gelebilecek artçı depremlerin dağılımının takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ersoy, mevcut depremin konumunu Gökova kıyısındaki faylara kıyasla daha az endişe verici bulduğunu ancak bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü belirtti.

Mevcut sarsıntının daha büyük bir depremin öncüsü olup olmadığına ilişkin kesin bir tespit bulunmuyor.

2017 GÖKOVA DEPREMİNİ HATIRLATTI

Bölgenin geçmişte de önemli depremlere sahne olduğunu belirten Ersoy, 2017 yılında Gökova Körfezi'nde meydana gelen ve tsunamiye de yol açan depremi hatırlattı.

Datça, Bodrum ve Bozburun yarımadaları çevresindeki aktif fayların göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın güncel deprem kayıtları üzerinden takip edilebiliyor.

AFAD son depremler: https://deprem.afad.gov.tr/

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