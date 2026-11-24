Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler için TRT 1 yayın akışında değişiklik yapıldı. Her salı akşamı ekranlara gelen yapım, 24 Kasım 2026 tarihinde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. TRT 1'de bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray - Aston Villa karşılaşması canlı yayınlanacak. Maçın ardından dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. İzleyiciler ise yeni bölümün yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı, 24 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle yayınlanmayacak. TRT 1'in yayın akışına göre saat 20.45'te Galatasaray - Aston Villa karşılaşması ekrana gelecek. Dizinin tekrar bölümü ise saat 23.00'te yayınlanacak.

MEHMED: FETİHLER SULTANI NEDEN YOK?

Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmamasının nedeni, TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadele, dizinin normal yayın saatine denk geliyor.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölümünün 1 Aralık 2026 Salı günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.