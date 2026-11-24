Gelinim Mutfakta'nın 24 Kasım 2026 Salı günü yayınlanacak 1957. bölümünde heyecan devam ediyor. Kanal D'nin sevilen yarışmasında dört gelin, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel'den yüksek puan alarak günün birincisi olmak için yarışacak. Haftanın ilk gününde 22 puanla çeyrek altını kazanan Tuğba, rakiplerinin önünde önemli bir avantaj yakaladı. Yeşim, Ceren ve Sevgi ise ikinci günde puan farkını azaltmanın hesaplarını yapıyor. Peki, 24 Kasım puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı? İşte cevabı...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? 24 KASIM 2026

Gelinim Mutfakta'nın 24 Kasım Salı günü yapılacak değerlendirmesinde günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

24 Kasım Salı gününe ait çeyrek altın kazananı henüz doğrulanmış değil. Haftanın ilk gününde, 23 Kasım Pazartesi günü, 22 puan toplayan Tuğba Duman çeyrek altını kazanmıştı.

GELİNİM MUTFAKTA 23 KASIM PUAN DURUMU

Tuğba Duman: 22 puan

Yeşim Çalışkan: 11 puan

Ceren Çetinkaya: 9 puan

Sevgi Acar: 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

24 Kasım haftasında Tuğba, Yeşim, Ceren ve Sevgi yarışıyor. Geçtiğimiz haftayı 10 altın bilezik ödülüyle tamamlayan Yeşim, yeni haftada da iddiasını sürdürmek istiyor. Tuğba ise ilk gün elde ettiği önemli puan avantajını korumayı hedefliyor.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANACAK?

Gelinim Mutfakta'da hafta boyunca toplanan puanlar, cuma günü yapılacak finalde haftanın birincisini belirleyecek.

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