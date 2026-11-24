Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini artırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarıları peş peşe geldi. İstanbul'da sıcaklıkların 0 dereceye kadar düşmesi beklenirken don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek ulaşım sorunları nedeniyle öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 25 Kasım okullar tatil mi? İstanbul'da yarın okul var mı? Hangi illerde eğitime ara verilecek? İşte ayrıntılar...

25 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

25 Kasım 2026 Çarşamba günü için Türkiye genelinde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Ancak kuvvetli yağış, kar ve buzlanmanın etkili olabileceği bölgelerde valiliklerden gelebilecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yerel tatil kararı alınmadığı sürece eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği'nin soğuk hava, don ve buzlanmaya ilişkin uyarısının ardından kent genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

24 Kasım Salı akşamı itibarıyla İstanbul'da 25 Kasım Çarşamba günü eğitime ara verileceğine ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 0 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Çarşamba sabahı yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski bulunuyor.

İstanbul için üç günlük sıcaklık tahmini şöyle:

24 Kasım Salı: 6-9 derece

25 Kasım Çarşamba: 0-9 derece

26 Kasım Perşembe: 1-13 derece

METEOROLOJİ 8 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 24 ve 25 Kasım tarihlerini kapsayan kuvvetli yağış uyarısında şu iller yer alıyor:

Trabzon

Rize

Giresun

Ordu

Artvin

Gümüşhane

Bayburt

Samsun

Yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEBİLİR Mİ?

Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilemesi halinde il genelinde tatil ilan edilmeden yalnızca belirli ilçelerde veya taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verilmesi mümkün.