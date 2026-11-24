Türkiye, kasım ayının son günlerinde yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24-30 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, 25 Kasım Çarşamba günü yağışlı hava sisteminin etkisi özellikle yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde devam edecek. Batı bölgelerinde bulutların azalması ve havanın açılması öngörülürken Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. Sıcaklıkların hissedilir derecede düşecek olması nedeniyle özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak. Meteoroloji'nin 25 Kasım için yayımladığı uyarılar arasında Rize, Artvin, Erzurum ve Hakkari'deki kuvvetli yağış beklentisi öne çıkıyor.

METEOROLOJİ 25 KASIM HAVA DURUMU RAPORUNU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 24-30 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan haftalık tahmin raporunda, 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin önemli bir bölümünde soğuk havanın etkili olacağı belirtildi.

MGM'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken yağışların özellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşması öngörülüyor.

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde de yağmur ve sağanak bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de ise yağışların önemli ölçüde azalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Bu değişimle birlikte özellikle iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde soğuk hava daha fazla hissedilecek. Meteoroloji, 26 Kasım Perşembe gününden itibaren batı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını öngörüyor.

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI? 25 KASIM'DA NERELERDE YAĞIŞ VAR?

25 Kasım Çarşamba günü Türkiye'nin tamamında yağış beklenmiyor. Ancak bazı bölgelerde yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık raporuna göre yağış beklenen başlıca bölgeler şöyle:

Karadeniz Bölgesi: Bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

İç Anadolu Bölgesi: Yağışların doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor. Kuzeydoğuda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülme ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağışlı hava beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Diğer kesimlerde yağışların azalması bekleniyor.

Marmara ve Ege Bölgeleri: Yağışlı sistemin etkisini kaybetmesiyle birlikte parçalı bulutlu, yer yer açık hava bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: 4 İLDE DİKKAT!

MGM'nin 25 Kasım tarihli haftalık hava tahmininde Rize, Artvin, Erzurum ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dağlık alanlarında hava sıcaklıklarının düşmesi, yağışın türünü değiştirebilecek. Kuvvetli yağışın beklendiği bölgelerde sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Karadeniz'in kuzeydoğusuna yönelik ayrıca yayımlanan meteorolojik uyarıda, 24 Kasım saat 10.00 ile 25 Kasım saat 12.00 arasında Samsun, Ordu ve Doğu Karadeniz çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklentisi yer aldı. Yüksek kesimlerde yağışların kara dönüşebileceği belirtildi.

25 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU: YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 25 Kasım Çarşamba günü yağışlı havanın etkisini büyük ölçüde kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin Türkiye geneli tahmininde İstanbul için yaygın bir yağış beklentisi bulunmuyor. Kentte parçalı bulutlu, zaman zaman açık bir gökyüzünün hâkim olması öngörülüyor. Ancak hava sıcaklıklarındaki belirgin düşüş nedeniyle özellikle sabah işe ve okula gidiş saatlerinde soğuk hava hissedilecek.

Avrupa ve Anadolu yakasında gün içerisinde yağış ihtimalinin düşük olması beklenirken gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların daha düşük seviyelere inebileceği değerlendiriliyor. İstanbul'da 25 Kasım için yaygın kar yağışı beklentisi de bulunmuyor.

25 KASIM ANKARA HAVA DURUMU: BAŞKENTTE KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 24 Kasım Salı günü etkili olan yağışlı havanın ardından 25 Kasım Çarşamba günü koşulların değişmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesinde İç Anadolu'nun doğusu yağışlı bölgeler arasında gösterilirken başkentin merkezinde parçalı bulutlu hava öne çıkıyor.

Soğuyan hava nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ankara kent merkezi için genel tahminde yaygın kar yağışı öngörülmüyor. Bununla birlikte ilin yüksek kesimlerinde hava koşulları merkezden farklı seyredebilir.

25 KASIM İZMİR HAVA DURUMU: İZMİR'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

İzmir'de 25 Kasım Çarşamba günü yağışların büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor. MGM'nin Türkiye geneli tahminine göre Ege Bölgesi'nde açık ve az bulutlu hava öne çıkıyor. İzmir'de de gün içerisinde yağış ihtimalinin düşük olması öngörülüyor.

Ancak yurt genelinde etkili olan soğuma İzmir'de de hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde önceki günlere göre daha serin bir hava bekleniyor. İzmir'in kıyı ve iç kesimleri arasında sıcaklık farklılıkları görülebilir.

25 KASIM ANTALYA HAVA DURUMU: ANTALYA'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da 25 Kasım Çarşamba günü yağışlı havanın önemli ölçüde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin haftalık raporunda Akdeniz Bölgesi için yağış beklentisi Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yoğunlaşıyor. Bu nedenle Antalya genelinde bir önceki güne göre daha sakin hava koşulları öngörülüyor. Ancak Antalya'nın yüksek kesimlerinde ve kıyı ilçelerinde hava koşulları farklılık gösterebileceğinden ilçe bazındaki güncel tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

25 KASIM BURSA HAVA DURUMU: YARIN BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da 25 Kasım Çarşamba günü yağışların azalması ve parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde etkisini kaybeden yağışlı sistemin ardından hava sıcaklıklarının düşmesi öngörülüyor. Bursa kent merkezinde yağış ihtimali azalırken Uludağ ve çevresindeki yüksek alanlarda soğuk hava daha belirgin hissedilebilir.

25 KASIM 2026 İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ: 81 İLDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 25 Kasım tarihli Türkiye geneli tahmini esas alındığında iller için beklenen bölgesel hava koşulları şu şekilde değerlendiriliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın etkisini büyük ölçüde kaybetmesi bekleniyor. Bölge genelinde parçalı bulutlu, yer yer açık gökyüzü öne çıkarken hava sıcaklıklarında belirgin düşüş tahmin ediliyor.

İstanbul: Parçalı bulutlu, zaman zaman açık. Yaygın yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk hava etkili olabilir.

Edirne: Az bulutlu ve açık havanın öne çıkması bekleniyor. Yağış ihtimali düşük.

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde soğuk hava hissedilebilir.

Tekirdağ: Yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu, yer yer açık hava bekleniyor.

Çanakkale: Parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Kıyı kesimlerde rüzgâr nedeniyle hava daha serin hissedilebilir.

Balıkesir: Genel olarak parçalı bulutlu, yer yer açık hava tahmin ediliyor.

Bursa: Parçalı bulutlu ve serin hava bekleniyor. Kent merkezi ile yüksek kesimler arasında sıcaklık farkı görülebilir.

Bilecik: Yağışların azalmasıyla birlikte parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde soğuk etkili olabilir.

Yalova: Parçalı bulutlu, zaman zaman açık hava bekleniyor.

Kocaeli: Yağışların önemli ölçüde azalması ve parçalı bulutlu havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Sakarya: Bir önceki gün etkili olan yağışların ardından 25 Kasım'da daha sakin, parçalı bulutlu hava bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi'nde 25 Kasım Çarşamba günü yağışlı hava sisteminin etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölge genelinde açık ve az bulutlu hava öne çıkarken iç kesimlerde soğuk daha belirgin hissedilecek.

İzmir: Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Yaygın yağış tahmin edilmiyor.

Aydın: Açık ve az bulutlu hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Muğla: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kıyı ile yüksek kesimlerde sıcaklık farklılıkları görülebilir.

Manisa: Yağış beklentisi düşük. Parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Sabah saatlerinde hava daha soğuk olabilir.

Uşak: Genel olarak parçalı bulutlu hava bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde sıcaklık düşüşü dikkat çekebilir.

Kütahya: Parçalı bulutlu ve soğuk hava tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde sıcaklık daha düşük olabilir.

Afyonkarahisar: Parçalı bulutlu ve soğuk hava bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanmaya elverişli koşullar oluşabileceğinden güncel sıcaklık tahminleri izlenmeli.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nde yağışların büyük ölçüde doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, özellikle Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediyor.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu hava öne çıkıyor. Yaygın yağış beklentisi bulunmuyor.

Burdur: Parçalı bulutlu, serin hava bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

Isparta: Parçalı bulutlu ve soğuk hava tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde hava daha sert hissedilebilir.

Mersin: Parçalı bulutlu, yer yer açık hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağış ihtimali düşük.

Adana: Yağışlı sistemin etkisini azaltması bekleniyor. Parçalı bulutlu hava öne çıkıyor.

Osmaniye: Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde yağışlı koşullar etkili olabilir.

Hatay: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yerel yağışların etkili olabileceği bölgede güncel meteorolojik uyarılar takip edilmeli.

Kahramanmaraş: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İlin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkisini artırabilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu'da özellikle doğu kesimlerde yağış beklenirken kuzeydoğudaki bazı alanlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olabilecek. Batı kesimlerde yağışların azalması öngörülüyor.

Ankara: Parçalı bulutlu ve soğuk hava bekleniyor. Kent merkezinde yaygın yağış tahmin edilmiyor.

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde soğuk hava daha belirgin olabilir.

Konya: Parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Genel olarak yağış ihtimali düşük.

Karaman: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde soğuk etkisini gösterebilir.

Aksaray: Parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Kırıkkale: Parçalı bulutlu, soğuk hava bekleniyor. Yağışların önceki güne göre azalması öngörülüyor.

Kırşehir: Parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Soğuk hava özellikle sabah saatlerinde hissedilebilir.

Nevşehir: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yüksek alanlarda sıcaklıkların düşük seyretmesi öngörülüyor.

Niğde: Çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yağış ihtimali bulunduğundan güncel il tahminleri takip edilmeli.

Kayseri: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Sivas: Yağışlı ve soğuk hava tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar ihtimali özellikle yüksek kesimlerde artıyor.

Yozgat: Çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu kesimlerde yağış görülebilir; yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Yüksek kesimlerde soğuk ve yerel yağış koşulları izlenmeli.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Karadeniz Bölgesi, 25 Kasım Çarşamba günü yağışlı havanın en geniş alanda etkili olmasının beklendiği bölgeler arasında bulunuyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

Zonguldak: Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağışlı hava etkili olabilir.

Bartın: Çok bulutlu ve yağmurlu hava tahmin ediliyor.

Karabük: Yağışlı ve soğuk hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.

Bolu: Yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur veya kar ihtimali bulunuyor.

Düzce: Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yüksek alanlarda hava daha soğuk olabilir.

Kastamonu: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Sinop: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağışlı hava etkili olabilir.

Samsun: Yağmur ve sağanak bekleniyor. Günün ilk bölümünde kuvvetli yağışa ilişkin uyarılar önem taşıyor.

Ordu: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönebilir.

Amasya: Çok bulutlu ve yağışlı hava öngörülüyor. Yüksek alanlarda soğuk daha belirgin hissedilebilir.

Tokat: Yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Çorum: Çok bulutlu ve yağışlı hava tahmin ediliyor. Yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Giresun: Yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Trabzon: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali öne çıkıyor.

Rize: Kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyılarda sağanak, yüksek alanlarda karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Artvin: Kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Gümüşhane: Yağışlı ve soğuk hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Bayburt: Soğuk ve yağışlı hava tahmin ediliyor. Yüksek alanlarda kar yağışı ihtimali bulunuyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 25 Kasım Çarşamba günü soğuk ve yağışlı hava bekleniyor.

Meteoroloji'nin haftalık tahminine göre bölgenin kuzey ve doğusunda yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilecek. Erzurum ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış beklentisi bulunuyor.

Erzurum: Kuvvetli yağış bekleniyor. Soğumayla birlikte karla karışık yağmur ve kar etkili olabilir.

Erzincan: Çok bulutlu ve yağışlı hava tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Kars: Soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

Ardahan: Çok bulutlu, soğuk ve yer yer kar yağışlı hava tahmin ediliyor.

Ağrı: Soğuk ve yağışlı hava bekleniyor. Karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Iğdır: Çok bulutlu ve yağışlı hava öngörülüyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.

Van: Yağışlı hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Muş: Çok bulutlu ve yağışlı hava tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

Bitlis: Yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar etkili olabilir.

Bingöl: Yağışlı ve soğuk hava tahmin ediliyor. Dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Tunceli: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunuyor.

Elazığ: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde hava daha soğuk olabilir.

Malatya: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor.

Hakkari: Kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilecek hava koşulları görülebilir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 25 Kasım Çarşamba günü yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgenin özellikle yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarındaki düşüş belirginleşebilir.

Gaziantep: Çok bulutlu ve yağmurlu hava bekleniyor.

Kilis: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Adıyaman: Çok bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor.

Şanlıurfa: Yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağışlı hava tahmin ediliyor.

Mardin: Yağmur ve sağanak bekleniyor. Yüksek kesimlerde soğuk hava daha fazla hissedilebilir.

Batman: Çok bulutlu ve yağmurlu hava öngörülüyor.

Siirt: Yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde hava koşulları farklılık gösterebilir.

Şırnak: Yağışlı hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

25 KASIM'DA HANGİ İLLERDE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen başlıca alanlar İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu olacak.

Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Bitlis, Muş, Bayburt ve Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde kar ihtimali öne çıkıyor.

Bolu, Kastamonu, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve çevresindeki yüksek alanlarda da hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı olarak yağışların karla karışık yağmur veya kara dönüşmesi bekleniyor.

Ancak kar ihtimalinin bulunduğu bir ilde, kent merkezinin tamamında kar yağacağı anlamı çıkarılmamalı. Yağışın türü rakım, sıcaklık ve bölgesel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

İSTANBUL'A 25 KASIM'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin 25 Kasım Çarşamba günü için yayımladığı Türkiye geneli tahmininde İstanbul'da kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Marmara Bölgesi'nde yağışların azalması ve havanın açılması öngörülüyor. Ancak hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürecek. Bu nedenle kentte kar beklentisinden ziyade sıcaklık düşüşü öne çıkıyor.

ANKARA'YA 25 KASIM'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara kent merkezi için genel tahminlerde yaygın kar yağışı beklentisi öne çıkmıyor. Meteoroloji, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini bildirirken Ankara merkezinde parçalı bulutlu ve soğuk hava bekleniyor. Ankara'nın yüksek rakımlı ilçelerinde ve çevre alanlarında sıcaklıklar daha düşük olabileceğinden yerel tahminlerin ayrıca takip edilmesi gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI KAÇ DERECE DÜŞECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24-30 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmininde sıcaklıkların kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede azalacağını bildirdi. MGM'ye göre sıcaklıklarda 6 ila 10 derece arasında düşüş bekleniyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde soğuk havanın etkisi daha belirgin hissedilebilir. Perşembe gününden itibaren ise batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının yeniden yükselmeye başlaması öngörülüyor.

25 KASIM'DA BUZLANMA VE DON OLACAK MI?

Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte özellikle Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun yüksek alanları ve Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don riski önem kazanıyor. Kar yağışı beklenen dağlık bölgelerde yolların kayganlaşması, görüş mesafesinin düşmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanması mümkün. Sürücülerin özellikle gece ve sabah saatlerinde güncel yol ve meteoroloji uyarılarını kontrol etmesi önem taşıyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarıları doğrultusunda riskli alanlarda yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve heyelan ihtimaline karşı dikkatli olması gerekiyor. Dere yatakları, eğimli araziler, yüksek kesimlerdeki yollar ve su birikintisi oluşabilecek alt geçitler yağışlı havalarda daha fazla risk taşıyabiliyor. Kar yağışı beklenen yüksek bölgelerde ise buzlanma, don ve ulaşımda aksama ihtimaline karşı tedbir alınması gerekiyor.

26 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık raporuna göre 26 Kasım Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava bekleniyor. 25 Kasım'da etkili olan yağışlı sistemin ardından ülke genelinde yağışların önemli ölçüde azalması öngörülüyor. Ayrıca batı bölgelerinde sıcaklıkların yeniden artışa geçmesi bekleniyor.

27 KASIM CUMA GÜNÜ YAĞMUR VAR MI?

MGM'nin tahminlerine göre 27 Kasım Cuma günü Marmara Bölgesi'nin batısında yağmur ve sağanak bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise genel olarak az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Böylece haftanın ikinci yarısında yağışların ülke genelinde azalması, ancak Marmara'nın batısında yeniden etkili olması bekleniyor.

28 KASIM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık hava tahminine göre 28 Kasım Cumartesi günü Marmara ve Kıyı Ege ile Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık havanın etkili olması öngörülüyor. Bu nedenle hafta sonu planı yapan vatandaşların özellikle Marmara ve Kıyı Ege'deki güncel tahminleri takip etmesi önem taşıyor.

25 KASIM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

25 Kasım 2026 Çarşamba gününe ilişkin en güncel hava durumu tahminlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. MGM'nin il ve ilçe bazında hazırladığı 5 günlük hava tahminlerinde sıcaklık, beklenen hava olayı, nem ve rüzgâr gibi ayrıntılar yer alıyor. Meteorolojik uyarılar ve günlük hava tahminleri gün içerisinde değişebildiğinden vatandaşların son değerlendirmeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Resmî Meteoroloji Genel Müdürlüğü: www.mgm.gov.tr

5 günlük hava tahmini: www.mgm.gov.tr/tahmin/turkiye.aspx

İl ve ilçe hava durumu: www.mgm.gov.tr/tahmin/il-ve-ilceler.aspx