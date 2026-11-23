Van'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, eğitim öğretime ilişkin tatil beklentisini yeniden gündeme getirdi. 23 Kasım Pazartesi günü Özalp, Muradiye, Çaldıran ve Saray ilçelerinde okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler ve veliler, 24 Kasım 2026 Salı günü için alınacak kararı beklemeye başladı. Van Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarından gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, gözler yeni kar tatili duyurusuna çevrildi. Peki, Van'da yarın okullar tatil mi? 24 Kasım'da hangi ilçelerde eğitime ara verilecek? İşte Van'da kar tatiline ilişkin son gelişmeler...

VAN'DA 24 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'da 24 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve sisin ardından öğrenciler ve veliler, Van Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarından gelecek açıklamaları bekliyor. 23 Kasım Pazartesi günü dört ilçede eğitime ara verilmesinin ardından gözler yeni kar tatili kararlarına çevrildi. Ancak 24 Kasım için henüz yeni bir tatil duyurusu yapılmadı.

VAN'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Van'da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle dört ilçede eğitime bir gün ara verilmişti. Tatil kararı alınan ilçeler şöyle:

Özalp

Muradiye

Çaldıran

Saray

VAN MERKEZDE OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından il genelindeki okulları kapsayan bir tatil kararı duyurulmuş değil. 23 Kasım'daki karar kapsamında İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde eğitim normal şekilde devam etti.

VAN VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI YAPTI MI?

24 Kasım 2026 Salı günü için Van Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin doğrulanmış yeni bir açıklama bulunmuyor. Öğrencilerin ve velilerin Van Valiliği ile ilgili ilçe kaymakamlıklarının resmî internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri gerekiyor. Yeni bir tatil kararı alınması halinde açıklanan ilçeler ve eğitime ara verilecek süre bu haber üzerinden güncellenecektir.